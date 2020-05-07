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«Коронавирус существует» - пациент реанимации рассказал о страшной болезни

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Видео опубликовал в социальной сети Олег Кожемяко

Врач-анестезиолог из роддома №4 рассказал, как справился с тяжелой формой коронавирусной инфекции – его лечение пока продолжается, однако, по словам врачей, заболевание перестало угрожать непосредственно его жизни. Подробности – в материале ИА DEITA.RU.

Видеозапись была опубликована в инстаграме губернатора Приморья Олега Кожемяко.

- Коронавирус существует. Был в отпуске, ходил только в магазин и маску носил. Но, однако, все равно заболел и в тяжелой форме: сухой кашель, температура, обоняние пропало. Надо всем носить маски и никуда не выходить, - поделился со зрителями реаниматолог роддома №4 Андрей Марченко.

Сейчас врач проходит лечение в Дальзаводской больнице.

Как отмечают медики, коронавирус в его случае был отягчен тяжелой формой пневмонии – именно из-за нее анестезиолог оказался в реанимации.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье зафиксировано 727 случаев заболевания, из них 43 – за последние сутки. 130 человек полностью излечились, восемь не смогли победить болезнь. 

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