Коронавирус убивает российский туризм

Потери российского турбизнеса и смежных сфер в этом году могут составить о 100 млн долларов из-за вспышки коронавируса, сообщает DEITA.RU. Такие цифры приводит электронное издание Онлайн-эксперт.

Как отмечает представители туристической ассоциации РФ, если до марта ситуация не будет стабилизирована до следующего месяца, то вкупе потери въездного туризма смогут составить до 700 млн рублей. Только в прошлом году китайцы потратили в России порядка $264 млн, что больше на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Уже сейчас негативные последствия могут ощущать в Иркутской области, где на этот период приходится высокий сезон, а более половину туристов из Китая. Основной точкой притяжения для гостей из Поднебесной является озеро Байкал. Однако в конце января китайские власти рекомендовали всем своим туроператором отменить поездки за рубеж. Также были отменены туры в Приморье.

В последний день января для туристов закрыли границу в пяти регионах на Дальнем Востоке, однако грузовое сообщение между странами работает в обычном режиме. Отмети, что вирус начался перед китайским новым годом, который в этом году выпал на 24 января, обычно в этот праздник китайцы возвращаться на родину, а после снова выезжают из страны. Добавим, что грузовое сообщение между странами не было закрыто, а также ходит поезд Москва Пекин.

В прошлом году Приморский край посетило порядка 450 тысяч китайских туристов, на втором месте туристы из Кореи – около 350 тысяч человек. Всего В Россию в прошлом году выехало более 1,3 млн китайских туристов.