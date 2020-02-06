Коронавирус ударил по китайскому бизнесу в Приморье

На сайте городских объявлений появилось несколько предложений о продаже готового бизнеса - кафе китайской кухни, сообщает ИА DEITA.RU. Предприятия под угрозой банкротства из-за того, что карантин и закрытие границы мешают поварам и другим сотрудникам вернуться на место работы.



В тех заведениях, что еще работают, у многих сотрудников заканчиваются визы. Выдача визовых документов гражданам Китая сейчас приостановлена. Если китайцы по истечении рабочей визы вернутся домой, то обратно дорога для них закрыта надолго.

По словам управляющих некоторых кафе, которые приводит «Интерфакс», сотрудники заведений застряли в Китае. Найти замену из россиян практически невозможно, так как китайская кухня специфична, и ее нюансы знают только граждане страны.

Кроме того, пагубно на ресторанном бизнесе сказывается отсутствие необходимых приправ и соусов - движение товаров через границу также ограничено. Если овощной продукцией еще удалось запастись в канун появления слухов о дефиците, то со специфическими товарами ситуация сложнее.

Кафе китайской кухни могут либо просто закрыться, либо вынужденно убрать из меню те блюда, ингредиентов которых у них нынче нет.

На данный момент ситуация напряженная, но на днях первая партия «проверенных» китайских овощей и фруктов уже пересекла границу и будет направлена в Приморье и Амурскую область. Три китайских компании-экспортера подготовили на своих складах 1 858 тонн сельхозпродукции и направили ее на Дальний Восток.

Движение большегрузов открыли вновь, так как по заявлению властей коронавирус вне носителя быстро распадается и становится не опасен.

‌Стоит отметить, что основные доходы китайские закусочные получают от посещения китайских тургрупп, въезд которым сейчас также закрыт из-за эпидемии коронавируса. Эксперты полагают, что эта ситуация также ударит по гостиничному и ювелирном бизнесу.

Напомним, из-за распространяющегося по миру коронавируса многие авиакомпании отменили полеты в Китай, Россия закрыла границу на Дальнем Востоке, выдача виз китайцам приостановлена. Прибывшие в России граждане РФ и Китая, потенциально находящиеся в зоне риска, находятся на карантине в Тюменской области.

Кроме того, знаменитый круизный лайнер Diamond Princess, не раз посещавший Владивосток, с двумя гражданами России на борту находится на карантине в одном из портов Японии - на борту зафиксирован носитель вируса из числа китайских туристов.

Василий Кучин