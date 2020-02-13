Коронавирус ударил по российским угольщикам

Несмотря на заявления китайских властей о минимальном негативном воздействии эпидемии на экономику Китая, фактически в той или иной степени были затронуты практически все традиционные для стран региона отрасли, не осталась в стороне и перевалка угля через порты Приморья, сообщает ИА DEITA.RU.



По мнению эксперта НИФИ Кирилла Родионова, в первом квартале 2020 года цена на уголь на китайском рынке должна снизиться практически в два раза. А именно это направление сейчас для российских угольщиков является наиболее перспективным. Особенно за счет наблюдавшегося в последние годы роста на фоне снижающегося потребления угля в Европейском союзе. В прошлом году российские угольщики поставили в Китай через морские порты Дальнего Востока России более 300 млн тонн угля. В первом месяце 2020 показатели экспорта даже выросли на 69%, однако стоит отметить, что в статистику попала и часть судов которые были загружены еще в последние дни 2019 года, когда об эпидемии коронавируса мало кто слышал и в самом Китае.

Однако сейчас картина выглядит несколько иначе, стоимость угля снижается, на фоне распространения коронавируса, и, как следствие, сокращения потребления электричества в Китае – заводы и офисы стоят, во многих городах карантин. А между тем, основным источником энергии для Поднебесной является уголь.

Если ситуация будет развиваться также, угольные терминалы на российском Дальнем Востоке могут понести серьезные убытки. Уже сейчас им грозит затоваривание на фоне прежних темпов добычи твердого топлива, которое планировали реализовать на международном рынке, в том числе и на рынках Северо-Восточной Азии.

Стоит отметить, что аналитики журнала Wood Mackenzie прогнозируют общее снижение потребления угля в регионе уже в ближайшее десятилетие. Так на сегодняшний день в Японии 33% вырабатываемого электричества приходится на уголь. Но до 2040 году страна будет снижать процент использования угля в производстве электроэнергии.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие два года Китай сократит потребление угля на 79 млн тонн. Добавив к этому сезонные сокращения потребления угля в Корее и на Тайване, можно ожидать, что рынок может значительно уменьшится.

Российский бизнес между тем наращивает перегрузочные мощности на Дальнем Востоке, в Приморье планируют строить новые угольные терминалы. Контракты, по которым планируют, разыграть уже в этом месяце.