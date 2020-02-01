Коронавирус ударит по черному золоту и экономике

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Об этом заявил министр энергетики Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что из-за распространения коронавируса, может произойти спад спроса на нефть, сообщает DEITA.RU.
По словам министра, стоит говорить только о нефти. Причиной уменьшения спроса может послужить снижение экономики в Поднебесной. Правительство уже готовится к таким вариантам, поэтому уже сейчас ситуацию на мировом рынке обсуждают с министрами ближневосточных стран.
При этом о конкретных шагах министр не заявил, добавив, что за ситуацией необходимо следить и анализировать.
Ранее DEITA.RU сообщало о том, что китайские власти решили допустить до добыче нефти иностранные компании. Поправки вступят в силу весной этого года. Изменения коснутся и китайских компаний, для которых упростят некоторые процедуры. Напомним, что в 2018 году КНР закупал порядка 8,5 млн баррелей нефти почти ежедневно, при этом добывают черное золото в Поднебесной в два раза меньше.