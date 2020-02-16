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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Коронавирус: в Европе появилась первая жертва

Коронавирус

Это – первый случай смерти от нового заболевания в Европе

 

Первый человек скончался от пневмонии новой формы в Европе. Им стал турист из Китая – мужчине было 80 лет, погиб он во Франции, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на французский Минздрав, это – первый случай смерти от нового заболевания в Европе.

Отмечается, что турист заразился в начале эпидемии – так как приехал в Европу из Хубэя 16 января. Довольно быстро его изолировали. Почти месяц мужчина провел в реанимации, после чего скончался.

Напомним, что число заболевших на сегодняшний день составляет 66,5 тысячи человек, из них 1,5 тысячи погибло. Выздоровело порядка 8 тысяч человек. 

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