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Коронавирус: в Европе появилась первая жертва
Это – первый случай смерти от нового заболевания в Европе
Первый человек скончался от пневмонии новой формы в Европе. Им стал турист из Китая – мужчине было 80 лет, погиб он во Франции, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на французский Минздрав, это – первый случай смерти от нового заболевания в Европе.
Отмечается, что турист заразился в начале эпидемии – так как приехал в Европу из Хубэя 16 января. Довольно быстро его изолировали. Почти месяц мужчина провел в реанимации, после чего скончался.
Напомним, что число заболевших на сегодняшний день составляет 66,5 тысячи человек, из них 1,5 тысячи погибло. Выздоровело порядка 8 тысяч человек.