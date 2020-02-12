Коронавирус в Китае лечат национальными танцами-видео

В медучреждении города Ухань, Китай, медики решили сделать больным необычный сюрприз, сообщает ИА DEITA.RU. Сотрудники, облачённые в защитные костюмы, принялись танцевать для пациентов.

Танцы были не простые, а традиционные – такие, которые принято проводить на площадях Китая по вечерам и в выходные дни. Танцевать выходят пожилые жители Поднебесной, которым мероприятие дарит общение и разминку для мышц.

В одном из временных госпиталей в Ухане, медики устроили подобные танцы. Включилась музыка, и сотрудники стали выполнять нетрудные танцевальные элементы, которые тут же подхватили пациенты.

Одна из девушек, которая является пациенткой госпиталя, как сообщают «Риа новости», поделилась с порталом Dahe своими ощущениями в момент танцев. Учитывая, что из громкоговорителя медучреждения раздавались в основном лишь информационные объявления, услышав музыку, пациентка прослезилась. Она отмечает, что несмотря на то, что пациенты больны коронавирусом, занятия танцами помогли морально подбодрить их. Даже после окончания танцев улыбки не сходили с лиц пациентов, люди делились переживаниями.

В Сети инициативу докторов также приняли очень радушно, видеоролик с танцами получить большую популярность.

Стоит отметить, что болезнь у пациентов госпиталя протекает в лёгкой форме, поэтому танцы смогут лишь поспособствовать выздоровлению – размять мышцы и поднять настроение.