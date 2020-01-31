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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Коронавирус временно убил рынок на Спортивной во Владивостоке

спортивка

Фото пустых рядов и закрытых прилавков опубликованы в соцсетях, сообщает DEITA.RU.

Еще в начале этой недели активно принимающий покупателей интернациональный рынок на Спортивной сегодня опустел. За небольшими исключениями, рынок практически вымер: закрыты как магазинчики со всевозможным товаром, так и кафе-«чифаньки». Не работают даже те киоски, где в качестве продавцов были наняты русские, опущены жалюзи и в ларьках со среднеазиатским товаром и аналогичными продавцами.

Первым предположением владивостокцев, которые привыкли к масштабным распродажам с табличками «хочу домой» в преддверии каждого китайского Нового года, был этот самый праздник. Но если разъехались китайцы то почему буквально одним днем? И где все остальные?

В комментариях к записи в паблике dpskontrol125rus некто осведомленный заявил, что слышал о грядущей налоговой проверке. Но, как оказалось, главный китайский рынок приморской столицы разогнала третья причина.

«Разработан проект регионального плана противоэпидемических и профилактических мероприятий на территории Приморского края по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», – рассказала накануне замглавы краевого Роспотребнадзора Светлана Морозова.

Тогда же она предупредила, что запланированы рейды по местам скопления граждан КНР. А уж рынок на Спортивной к таким местам относится однозначно.

По текущим данным, от коронавируса, начавшего распространение из китайского города Ухань, погибло уже 170 человек, а заражено немногим менее восьми тысяч.

Елена Кот

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