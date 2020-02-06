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Коронавирус заставляет россиян скупать строительные респираторы от пыли
Люди приобретают строительные маски, несмотря на их неэффективность
Ажиотаж вокруг нового китайского вируса вынуждает россиян покупать даже строительные маски, которые неэффективны в борьбе с вирусами, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отмечают в «Союзспецодежде», люди приобретают строительные маски, несмотря на их неэффективность, как отмечают «Известия». При этом россияне покупают маски не только для себя, но и для перепродажи в Китай.
Однако, как ответили «Известиям» в администрации Тюменской и Свердловской областей, а также в Москве и северной столице, не стоит опасаться дефицита марлевых масок - их запаса хватит на несколько месяцев.
Однако так как в Китае используют именно маски серии ЗМ, россияне интересуются такими масками. Подобные действия являются следствием большого ажиотажа вокруг коронавируса, который отчасти спровоцировали СМИ, а также поддержали в сети.
Кроме того, существует и проблема спекуляции на недуге. Так, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до Нового года маски можно было приобрести по полтора рубля, тогда как во время ажиотажа относительно коронавируса - уже по сто.
Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что в российских аптеках продажи медицинских масок возросли более чем в 12 раз. Согласно информации в интернет-каталогах крупнейших приморских аптечных сетей, дефицита самых разнообразных медицинских масок во Владивостоке не предвидится.