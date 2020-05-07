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Коронавирусную инфекцию могут признать форс-мажором

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Совет Федерации России рассматривает данную возможность

Обстоятельством непреодолимой силы может быть признана эпидемия COVID-19 в России, сообщает ИА DEITA.RU.

Рабочая группа Совфеда рассматривает возможность признания эпидемии форс-мажором. Благодаря данному нововведению юридические лица смогут действенно решить проблему неисполнения обязательств по контрактам, а также арендной плате и прочим платежам. Однако данное обстоятельство не должно стать универсальным для всех должников – как минимум, должны учитываться такие факторы, как регион и тип деятельности того или иного должника, пишет издание «Коммерсант».

Рабочая группа Совфеда до середины мая должна представить варианты изменений в законодательство, которые смогут помочь в решении проблем из-за эпидемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что «масочный» режим, который введен в ряде субъектов РФ, могут ввести на территории всей страны. Точно известно лишь о Подмосковье – губернатор региона Андрей Воробьёв распорядился ввести данный режим с 12 мая.

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