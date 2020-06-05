Коронавирусный кошмар на Камчатке продолжается

В Петропавловске-Камчатском среди сотрудников скорой помощи зарегистрировано уже 110 случаев COVID-19, в том числе один – с летальным исходом, сообщает ИА DEITA.RU.



Умер 60-летний водитель скорой помощи.

Вспышка коронавируса практически парализовала работу экстренной службы. 4 июня в городе с населением почти 179 600 человек работали всего четыре бригады скорой и две бригады медиков из Центра медицины катастроф. Специалистам Центра приходится помогать своим коллегам, так как здоровых штатных сотрудников на станции скорой помощи осталось очень мало. По нормам бригад должно быть 18.

Главврача петропавловской скорой Игоря Байкалова отстранили от работы. Однако Ирина Кормильцева, принявшая его пост, заболела. Сейчас главным врачом назначена Елена Толокнова.

Дикая ситуация и в Камчатской краевой больнице №2, где заканчиваются и койки для коронавирусных больных, и лекарства, в том числе антибиотики и жаропонижающие. Медикам не выдают защитную одежду, в медучреждении не была выделена «красная зона», поэтому сотрудники массово заражаются коронавирусом. Дефицит кадров нависает и над этим медицинским учреждением. Положенных за работу с коронавирусными пациентами доплат медики тоже не видят (впрочем, проблемы с доплатами встречаются во многих регионах).

Одна из медсестёр хирургического отделения краевой больницы, подхватившая COVID-19, была вынуждена заниматься самолечением. Когда на работе у женщины стали проявляться подозрительные симптомы, её просто отправили домой, позже известив медсестру по телефону о положительном результате анализа на COVID-19. Она два раза пыталась вызвать скорую помощь, чтобы ей назначили лечение, но бригады для вызова не нашлось, медсестре пришлось подбирать себе препараты самостоятельно.

В общей сложности на Камчатке зарегистрировано 1 033 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 83 случая заболевания у несовершеннолетних. Умерли от COVID-19 20 человек, выздоровели – 388, на аппарате ИВЛ находится 18 пациентов. А врио губернатора Владимир Солодов тем временем делит город на зоны, чтобы было красиво и смотрит фильмы Дудя.