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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

"Коротко о зимней рыбалке": очередное авто провалилось под лед в Приморье

лед

На снимке, опубликованном в популярном местном паблике VDK, видна колея от автомобиля на льду, но след обрывается в большой полынье.

Красноречивое фото дает ясное представление о небольшой личной трагедии любителя езды по льду, однако приморцы не сочувствуют неизвестному хозяину утонувшего авто, сообщает DEITA.RU.

На снимке, опубликованном в популярном местном паблике VDK, видна колея от автомобиля на льду, но след обрывается в большой полынье. Оптимизма добавляют отпечатки двух ног, удаляющиеся от открытой воды. Судя по всему, неудачливый автолюбитель оставил транспортное средство на дне, но сам смог выбраться. Остается надеяться, что пассажиров в машине не было.

«Коротко о зимней рыбалке во Владивостоке. Очень коротко», – гласит сопровождающая кадр надпись.

В комментариях предполагают, что на фотографии запечатлен новый вид подводной рыбалки, а также негодуют, что владельцев автомобилей-утопленников не штрафуют за вред для экологии. Сочувствующих не нашлось.

Напомним, во второй день наступившего года главной новостью для владивостокцев стало массовое утопление 45 автомобилей. Лед в бухте Воевода на острове Русский не выдержал суммарного веса машин.  Перед этим МЧС многократно предупреждало об опасности выезда на лед. Но любители зимней рыбалки все равно продолжают рисковать.

Елена Кот

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