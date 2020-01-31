"Коротко о зимней рыбалке": очередное авто провалилось под лед в Приморье

На снимке, опубликованном в популярном местном паблике VDK, видна колея от автомобиля на льду, но след обрывается в большой полынье.



Красноречивое фото дает ясное представление о небольшой личной трагедии любителя езды по льду, однако приморцы не сочувствуют неизвестному хозяину утонувшего авто, сообщает DEITA.RU.

На снимке, опубликованном в популярном местном паблике VDK, видна колея от автомобиля на льду, но след обрывается в большой полынье. Оптимизма добавляют отпечатки двух ног, удаляющиеся от открытой воды. Судя по всему, неудачливый автолюбитель оставил транспортное средство на дне, но сам смог выбраться. Остается надеяться, что пассажиров в машине не было.

«Коротко о зимней рыбалке во Владивостоке. Очень коротко», – гласит сопровождающая кадр надпись.

В комментариях предполагают, что на фотографии запечатлен новый вид подводной рыбалки, а также негодуют, что владельцев автомобилей-утопленников не штрафуют за вред для экологии. Сочувствующих не нашлось.

Напомним, во второй день наступившего года главной новостью для владивостокцев стало массовое утопление 45 автомобилей. Лед в бухте Воевода на острове Русский не выдержал суммарного веса машин. Перед этим МЧС многократно предупреждало об опасности выезда на лед. Но любители зимней рыбалки все равно продолжают рисковать.

Елена Кот