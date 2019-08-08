Новый крупный гостиничный комплекс может появиться в бухте Лазурная около дальневосточной столицы. Однако инвесторы столкнулись с неожиданной проблемой, сообщает DEITA.RU.

Проект будущей гостиницы был представлен резидентом Свободного порта Владивосток на Инвестиционном совете, который прошел на этой неделе в администрации Приморского края.

Инвестором проектом выступает компания «Мыс Крутой», общий объем инвестируемых средств составит 3 млрд рублей, обещает инвестор. Предполагается, что это будут собственные средства, а также привлекаемые иностранные капиталы и кредиты. Гостиница будет на 256 номеров, количество рабочих - более 200. Построить здание хотят на одном из популярных пляжей - так называемом третьем пляже Шаморы, на территории в 17 га.

Как рассказала представитель компании, на сегодняшний день ведутся переговоры с федеральными гостиничными сетями об их заходе на эту площадку. Срок окупаемости объекта составит 9 лет, за первые 10 лет они планируют заплатить налогов на сумму 480 млн рублей.

Однако как оказалось, предприниматели столкнулись с тремя разносторонними проблемами. Для начала земля, которая находится в аренде и на которой планируется строительство комплекса, не имеет соответствующего вида разрешенного использования. Поэтому им необходимо будет провести публичные слушания.

Вторым моментом оказалось отсутствие качественного водоснабжения и водоотведения. Предприниматели планировали решить этот вопрос, подключившись к коммунальной системе ВДЦ «Океан». Но им было отказано, потому что там и так не хватает мощностей, и необходима реконструкция.

Третьим препятствием в достижении запланированного стало подсобное хозяйство местного жителя. Его участок и частный дом находятся по соседству.

«На соседнем смежном участке находится жилой дом. Владеет физическое лицо, которое на незаконных основаниях осуществляет сельское хозяйство и разводит скот – коровы, свиньи и так далее. Им организована сточная канава, куда все химикаты поступают в акваторию», - пожаловались представители инвестора.

По их словам, на местного жителя ежегодно подаются жалобы в надзорные органы, которые якобы выписывают ему штрафы, а он продолжает заниматься своей вопиющей деятельностью.

Этот проект вызвал множество вопросов у участников инвестиционного совета. Так, некоторые бизнесмены поставили под сомнение озвученные инвестором цифры налоговых выплат и планируемых инвестиций. Правда, с коммуникациями власти обещали помочь. Однако наиболее жаркое обсуждение у присутствующих вызвал вопрос разведения скота. Некоторые участники добавили, что все должно быть в рамках законодательства и если ему выписывались штрафы, то он ведет незаконную деятельность. Но также прозвучало мнение, что местный житель ведет личное подсобное хозяйство и работает в рамках закона. «Обвиняемого» на инвестиционном совете не было.

Сами же авторы проекта предлагали провести работу с управлением экологии, который помог бы вразумить местного жителя. Какой именно способ будут искать предприниматели для остановки деятельности местного жителя, неизвестно. Понятно в этой истории только то, что не каждый проект, направленный на развитие региона, будет встречать горячие отзывы со стороны местного населения, которое продолжительное время жило без поддержки федерального центра и научилось рассчитывать только на себя.

Отметим при этом, две трети сельхозпродукции, произведенной в Приморье за первые 5 месяцев, пришлись на личные подсобные хозяйства приморцев. ЛПХ изготовили почти половину (48%) всей мясной продукции, реализованной в регионе, и 42% выпущенного молока. Несмотря на анонсированные и реализуемые в крае крупные сельхозпроекты, в том числе рамках ТОР, жители края по-прежнему кормят себя и земляков сами.

Добавим, что федеральные проекты все чаще сталкиваются с неприятием со стороны местных жителей на Дальнем Востоке. Выступают против проектов резидентов ТОР, Свободного порта Владивосток и других масштабных проектов, от которых веет гигантоманией, а жизнь пока лучше не становится. По мнению экспертов, невнимание к региональной повестке стало основной причиной провала врио Тарасенко на выборах губернатора прошлой осенью, и рекомендуют не повторять его ошибок.

Иван Юрьев