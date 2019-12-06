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«Коровы - не помеха»: инвестор построит базу отдыха на Шаморе

лето, пляж, белый песок

Инвестиционный совет выбрал два приоритетных проекта реализация, которых начнется в следующем году, сообщает DEITA.RU. Совет прошел под председательством губернатора Олега Кожемяко.

Как сообщается на сайте администрации Приморья, губернатор поддержал проект строительства базы отдыха «Мыс Крутой», и обещал все возможное содействие в реализации проекта. Так, он поручил предоставить инвестору возможность приступить к застройке и благоустройству пляжной зоны.

Этот проект предоставляют экспертам не впервые. Ранее инвестор уже рассказал о гостиничном комплексе на инвестиционном совете, который проходил летом. Тогда к предпринимателям были вопросы, на счет подхода к пляжу и других моментов. В результате все замечания были учтены, а проект переделан под запрос общественности.

Однако еще тогда инвестор заявлял о проблемах, с которыми он столкнулся еще до реализации проекта. Так, он заявлял, что рядом с местом строительства будущей базы отдыха, личное подсобное хозяйство ведет местный житель. Он разводит свиней, коров и других животных. В результате он оборудовал сточную канаву, сливающая все химикаты в акваторию. Инвестор просил провести беседу соответствующим ведомствам с местным жителем, и заявлял, что своей деятельностью мужчина занимается незаконно.

Поднимая этот же вопрос на инвестиционном совете, инвестор заявил, что в настоящее время с фермером ведутся переговоры. По итогам совета можно предположить, что все еще часть крупных проектов идут в разные стороны с мнениями местных жителей, которые уже устали от обещаний от крупных игроков.

Иван Юрьев

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