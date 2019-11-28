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Корпоратив для чиновников Чечни обойдется бюджету в 6 млн рублей

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За эти деньги отдохнуть и повеселиться смогут 600 человек, сообщает DEITA.RU.

Россия продолжает подготовку к Новому году. На сайте госзакупок появляются соответствующие тендеры – на проведение корпоративов.

Пока самым дорогим станет праздник для чиновников в Чечне. Он обойдется бюджету в 6 млн рублей. Согласно информации на портале госзакупок, праздник продлится не менее 2 часов. В зале будут присутствовать не менее 600 гостей, в том числе, Рамзан Кадыров.

Планируется пригласить 10 заслуженных артистов Чеченской республики и 2 ведущих, которые одинаково хорошо говорят и по-русски, и по-чеченски.

Елена Миронова 

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