Корпоратив для чиновников Чечни обойдется бюджету в 6 млн рублей

За эти деньги отдохнуть и повеселиться смогут 600 человек, сообщает DEITA.RU.



Россия продолжает подготовку к Новому году. На сайте госзакупок появляются соответствующие тендеры – на проведение корпоративов.

Пока самым дорогим станет праздник для чиновников в Чечне. Он обойдется бюджету в 6 млн рублей. Согласно информации на портале госзакупок, праздник продлится не менее 2 часов. В зале будут присутствовать не менее 600 гостей, в том числе, Рамзан Кадыров.

Планируется пригласить 10 заслуженных артистов Чеченской республики и 2 ведущих, которые одинаково хорошо говорят и по-русски, и по-чеченски.

Елена Миронова