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Корпоратив для чиновников Чечни обойдется бюджету в 6 млн рублей
За эти деньги отдохнуть и повеселиться смогут 600 человек,
сообщает DEITA.RU.
Россия продолжает подготовку к Новому году. На сайте госзакупок появляются соответствующие тендеры – на проведение корпоративов.
Пока самым дорогим станет праздник для чиновников в Чечне. Он обойдется бюджету в 6 млн рублей. Согласно информации на портале госзакупок, праздник продлится не менее 2 часов. В зале будут присутствовать не менее 600 гостей, в том числе, Рамзан Кадыров.
Планируется пригласить 10 заслуженных артистов Чеченской республики и 2 ведущих, которые одинаково хорошо говорят и по-русски, и по-чеченски.
Елена Миронова