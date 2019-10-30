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Корректировка бюджета и социальные вопросы в депутатской повестке
Более 60 вопросов рассмотрят депутаты Законодательного Собрания в ходе очередного заседания приморского парламента, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, одним из ключевых вопросов станет корректировка краевого бюджета. Она связана с увеличением доходной части бюджета почти на 3,9 миллиарда рублей за счет поступления федеральных средств и за счет собственных налоговых и неналоговых доходов края. Дополнительные средства будут направлены на решение проблем обманутых дольщиков, закупку медицинского оборудования, лекарственное обеспечение, меры социальной поддержки, пополнение резервного фонда и ряд других направлений.
Спикер краевого парламента также подчеркнул, что на заседании будет рассмотрен большой блок социальных вопросов.
"По предложению главы региона депутаты внесут изменения в отдельные законодательные акты в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот", отметил Александр Ролик.
Также депутаты дополнят краевой закон о бесплатном питании школьников. Законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтениях. Он увеличивает число учеников, которые будут получать горячие обеды за счет средств краевого бюджета.
"Помимо этого, будут внесены изменения в закон "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края". Депутаты смягчат условия предоставления выплаты на приобретение автомобиля для семей, воспитывающих шестерых и более детей", - также рассказал Александр Ролик.
Кроме того, перечень мер социальной поддержки будет дополнен компенсацией расходов на посещение спортивных секций для детей из многодетных семей.
Во втором и третьем чтении будет рассмотрен закон "Об уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае".
В ходе заседания депутаты также рассмотрят во втором и третьем чтениях законодательную инициативу по корректировке закона "О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае", которая позволит более эффективно использовать средства фонда.
Как рассказал перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, одним из ключевых вопросов станет корректировка краевого бюджета. Она связана с увеличением доходной части бюджета почти на 3,9 миллиарда рублей за счет поступления федеральных средств и за счет собственных налоговых и неналоговых доходов края. Дополнительные средства будут направлены на решение проблем обманутых дольщиков, закупку медицинского оборудования, лекарственное обеспечение, меры социальной поддержки, пополнение резервного фонда и ряд других направлений.
Спикер краевого парламента также подчеркнул, что на заседании будет рассмотрен большой блок социальных вопросов.
"По предложению главы региона депутаты внесут изменения в отдельные законодательные акты в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот", отметил Александр Ролик.
Также депутаты дополнят краевой закон о бесплатном питании школьников. Законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтениях. Он увеличивает число учеников, которые будут получать горячие обеды за счет средств краевого бюджета.
"Помимо этого, будут внесены изменения в закон "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края". Депутаты смягчат условия предоставления выплаты на приобретение автомобиля для семей, воспитывающих шестерых и более детей", - также рассказал Александр Ролик.
Кроме того, перечень мер социальной поддержки будет дополнен компенсацией расходов на посещение спортивных секций для детей из многодетных семей.
Во втором и третьем чтении будет рассмотрен закон "Об уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае".
В ходе заседания депутаты также рассмотрят во втором и третьем чтениях законодательную инициативу по корректировке закона "О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае", которая позволит более эффективно использовать средства фонда.
Дмитрий Санников
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