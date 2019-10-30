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Корректировка бюджета и социальные вопросы в депутатской повестке

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Более 60 вопросов рассмотрят депутаты Законодательного Собрания в ходе очередного заседания приморского парламента, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, одним из ключевых вопросов станет корректировка краевого бюджета. Она связана с увеличением доходной части бюджета почти на 3,9 миллиарда рублей за счет поступления федеральных средств и за счет собственных налоговых и неналоговых доходов края. Дополнительные средства будут направлены на решение проблем обманутых дольщиков, закупку медицинского оборудования, лекарственное обеспечение, меры социальной поддержки, пополнение резервного фонда и ряд других направлений.
Спикер краевого парламента также подчеркнул, что на заседании будет рассмотрен большой блок социальных вопросов.
"По предложению главы региона депутаты внесут изменения в отдельные законодательные акты в области обеспечения жилыми помещениями детей-сирот", отметил Александр Ролик.
Также депутаты дополнят краевой закон о бесплатном питании школьников. Законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтениях. Он увеличивает число учеников, которые будут получать горячие обеды за счет средств краевого бюджета.
"Помимо этого, будут внесены изменения в закон "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края". Депутаты смягчат условия предоставления выплаты на приобретение автомобиля для семей, воспитывающих шестерых и более детей", - также рассказал Александр Ролик.
Кроме того, перечень мер социальной поддержки будет дополнен компенсацией расходов на посещение спортивных секций для детей из многодетных семей.
Во втором и третьем чтении будет рассмотрен закон "Об уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае".
В ходе заседания депутаты также рассмотрят во втором и третьем чтениях законодательную инициативу по корректировке закона "О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае", которая позволит более эффективно использовать средства фонда.

Дмитрий Санников

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