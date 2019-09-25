Корректировка бюджета и социальные вопросы в повестке депутатов

Около 80 вопросов рассмотрят депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента 25 сентября, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал перед началом заседания спикер приморского парламента Александр Ролик, ключевым вопросом заседания станет корректировка бюджета региона. Изменения в закон "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" вносятся в связи с поступлением дополнительных доходов.

Законопроектом планируется увеличение доходов краевого бюджета на 1 млрд 677 млн рублей. Увеличение произошло за счет роста налоговых и неналоговых доходов за счет увеличения поступлений по налогу на имущество организаций. Расходы бюджета в результате корректировки сократятся на 319,7 млн рублей.

Также депутаты обсудят вопрос, который касался поправок в закон "Об использовании лесов в Приморском крае". Законопроект устанавливает повышенный рматив заготовки древесины в целях строительства индивидуального жилого дома гражданами, которые получили в пользование так называемый дальневосточный гектар. Предполагается, что можно будет получить 200 кубометров деловой древесины при условии, что выбранный вид или виды разрешенного использования земельного участка предусматривают индивидуальное жилищное строительство, а также если заключен договор с организацией лесоперерабатывающего комплекса на строительство индивидуального жилого дома, предусматривающего в том числе заготовку и переработку древесины.

Кроме того депутаты Законодательного Собрания рассмотрят целый блок социальных вопросов, а также проекты решений, изменяющие границы некоторых городских округов и уточняющие нормативно-правовую базу.

Дмитрий Санников