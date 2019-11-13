Корректировки бюджета ТФОМС ждут депутаты ко второму чтению

В среду, 13 ноября, депутаты Законодательного Собрания Приморья на внеочередном заседании рассмотрели несколько вопросов, один из которых касался бюджета на следующий год территориального фонда обязательного медицинского страхования, сообщает DEITA.RU.

Проект бюджета представил руководитель ГУ ТФОМС ПК Константин Скорупский, который отметил, что в следующем году бюджет фонда сформирован в программно целевом формате и составляет на 2020 год 33,5 млрд рублей. Доходная часть бюджета фонда на 2020 год сформирована за счет субвенций из российского фонда ОМС и межбюджетные трансферты из территориальных фондов ОМС других субъектов, а также не налоговые поступления.

«Ежегодное увеличение субвенций обусловлено, прежде всего, увеличением расходов на заработную плату отдельных категорий медицинских работников в соответствии с указом президента. Увеличением заработной платы младшего медицинского персонала», - рассказал Константин Скорупский.

Несколько замечаний в отношении документа поступило от Контрольно-счетной палаты Приморского края. На эти замечания депутат Дмитрий Новиков попросил обратить внимание руководство ТФОМС на это, и внести соответствующие корректировки ко второму чтению.

«Мы сейчас принимаем основные параметры бюджета на следующий год, но вместе с тем Контрольно-счетная палата указала серьезные не доработки, поэтому у меня к вам убедительная просьба, ко второму чтению изучите их и внести определенные корректировки, потому что от вашей работы зависит жизнь и здоровье приморцев», - отметил Дмитрий Новиков.

Также о некоторых не доработках высказались депутат от КПРФ Владимир Беспалов, который заметил что в этом году ТФОМС не израсходовал 30 млн рублей на оплату труда медицинских работников.

Депутат Сергей Слепченко добавил, что при детальном изучении параметров бюджета. Становится понятно, что средства не поступают во время из федерального бюджета фонда обязательного медицинского страхования.

Заместитель профильного комитета Геннадий Лазарев предложил утвердить основные характеристики законопроекта и принять его в первом чтении. В итоге за законопроект проголосовало большинство депутатов.

Иван Крышан