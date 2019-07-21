Стадо коров пришло на пляж Горьковского водохранилища в приморском городе Дальнегорске, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал паблик dalnegorsk_online в воскресенье, 21 июля.

По словам местных жителей, на пляже водохранилища разворачивается настоящая коррида. Полиция не реагирует. Видимо, до того момента пока разъярённые быки не задавят человека. Глава окультуривает пляж, а скотовладелец «плевать» хотел на его начинания. Скотине никто не указ.

Напомним, официально в Дальнегорске пляжей нет, но одно из полуофициальных мест отдыха - пляж на Горьковском водохранилище.

С бродячими коровами в Дальнегорске боролись все мэры, еще с тех времен, когда они назывались председателями горисполкома. Но мэров нет, а коровы есть.

Екатерина Брязгунова