Коррупционеров оставят без жилья

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Новый законопроект разработало Министерство экономического развития, в котором предложило изымать и продавать незадекларированные дома и квартиры у чиновников, сообщает DEITA.RU.

Законопроект предполагает внести изменения в несколько федеральных законов, относящихся к сфере недвижимости и приватизации. В пояснительной записке к закону говорится о том, что уже на балансе государства имеется значительный объем жилфонда, который был конфискован в рамках коррупционных дел. За последние три года объем был заметно увеличен.

Как отмечают разработчики законопроекта, большинство таких объектов можно отнести к элитному жилью с высокой комфортностью. При этом передавать эти дома малоимущим нецелесообразно, потому что на содержание домов тратится значительная часть средств.

В министерстве считают, что подобная практика увеличит доходы бюджета, а конфискованную недвижимость необходимо будет реализовывать на торгах.

Как ранее писало DEITA.RU, «с молотка» может уйти недвижимость бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Средства планировалось направить на погашение гражданского иска и оплаты штрафов. В списке конфискованного имущества несколько домов, расположенных в Подмосковье и Владивостоке. Так, в Московской области дом находился на улице Знаменское поле.

Во Владивостоке «семейное гнездышко» Пушкаревых располагается на улице Таежная, 12, между станциями «Спутник» и «Садгород». При этом частью домов Игорь Пушкарев владел в долях от 1/5 до 1/3.

Отметим, что один из домов мэрской четы располагается около озера Ханка, недалеко от Спасска-Дальнего. Там была построена вертолетная площадка в водоохраной зоне, о чем сообщал Следственный комитет РФ.

Иван Крышан

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