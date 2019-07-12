Сотрудники Владивостокского филиала Российской таможенной академии написали письмо губернатору Приморья Олегу Кожемяко, в котором попросили разобраться со скандальной стройкой рядом с университетом, сообщает DEITA.RU. Текст письма имеется в распоряжении редакции.

Строительство двух 24-этажных домов, о котором уже писало агентство, проходит в нескольких метрах от главного корпуса ВФРТА, и, по мнению таможенников, оно незаконно. После безуспешных попыток обращения в различные инстанции, в том числе в городскую администрацию и прокуратуру, руководство РТА обратилось напрямую к губернатору.

Таможенники пожаловались не только на «чиновничий футбол», аллергию, пыль и шум, но и на возможную коррупционную схему, позволившую начать недопустимую стройку.

«В результате ежедневной работы строительной техники происходит вибрация всего здания филиала, в связи с чем существует огромный риск деформации фундамента и несущих конструкций зданий. Постоянный шум со строительной площадки нарушает учебный и рабочий процессы, а вместе с тем и права обучающихся, а возводимая стена полностью перекрывает солнечный свет. Эта ситуация также повлияла и на здоровье работников: из-за постоянной пыли, которая залетает в окна кабинетов и аудиторий у некоторых специалистов образовательного учреждения началась аллергическая реакция», – пишут сотрудники учебного заведения.

В тексте письма рассказывается схема, благодаря которой было получено разрешение на строительство дома: так, вначале 2000-х на одном участке планировалось строительство 5-ти этажного здания, которое располагалось бы значительно дальше от учебного корпуса. Аэроснимки с популярных поисковых систем показывают, что на площадке была лесополоса, которая никак не совпадает с масштабной стройкой.

«Тот объект был построен на 1-2%, то есть реально там был заложен только фундамент 3-5 этажного здания, в стороне, примерно в 50 метрах от нас, и он никоим образом нам не мешал. Здесь же реконструкцией и не пахнет. Это полноценное строительство с захватом огромной территории, с уничтожением лесного массива и всей той экологии, которой мы любовались на протяжении многих лет. Это непосредственно угрожает безопасности здания и создает нам чрезвычайно неудобные условия, которые препятствуют нормальному учебному процессу академии», - комментировал ситуацию ректор Владивостокского филиала РТА Владимир Дьяков.

Кроме того, сотрудники филиала утверждают, что разрешительных документов на вырубку леса на данном участке не выдавалось, и ссылаются на соответствующий ответ из городской администрации.

Однако лес вырублен, стройка растет не по дням, а по часам, а чиновники все молчат. Таможенники просят губернатора разобраться и принять меры, остановить «чиновничий футбол» и земельный беспредел во Владивостоке.

Напомним, что строительство двух высоток ведется по адресу улица Стрелковая 18а. Строительство ведет компания «Регион строй», разрешительные документы были выданы начальником управления градостроительства и архитектуры А.М. Шестериковой под предлогом завершения строительства. Земельный участок в аренду предприятие получило, когда краевым департаментом руководила Наталья Соколова, которая была уволена со скандалом Владимиром Миклушевским. В настоящее время она является первым заместителем главы администрации Владивостока.

Иван Крышан



