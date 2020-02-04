Корвалол и Пенталгин: права могут забрать через месяц после употребления этих лекарств





Россияне продолжают обсуждать возмутительный случай: москвича лишили прав на год и 7 месяц за выпитый за 5-6 дней до поездки за рулем «Корвалол», сообщает DEITA.RU. Врач-нарколог рассказал, действительно ли можно лишиться прав за употребление лекарств.

Как пишет «АиФ» со ссылкой на врача-нарколога Руслана Исаева, еще в конце 90-х годов российское правительство составило перечень наркотических средств. Среди десятков препаратов в нем содержится и фенобарбитал. Это то самое вещество, которое в ничтожно малых дозах содержится в лекарствах: в Корвалоле, волокордине, пенталгине, коделаке, а также в успокоительных и антидепрессантах.

По словам врача, наркотик в крови могут обнаружить даже через месяц после употребления лекарства. Так как в законодательстве не прописаны пороговые значения, то оправдаться в суде шансов почти нет.