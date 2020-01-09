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Косатки из "китовой тюрьмы" уходят на юг
Вырванные из китовой тюрьмы косатки и белухи мигрируют к Южным широтам. «Путешествия» морских млекопитающих в режиме реального времени «мониторит» Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сообщает DEITA.RU
Спутниковые метки – именно с их помощью и ведется наблюдение за мормлеками – многие косатки уже успели с себя буквально сорвать. Это происходит, когда особи присоединяются к так называемым, диким семьям. Их поведение становится менее упорядоченным, часть повадок восстанавливается до инстинктивных: например, тереть спину и бока о камни, так и срывается метка слежения.
Примечательно, что повадки величественные морские животные именно восстанавливают – ведь речь идёт о косатках и белухах, переживших заключение в знаменитой «китовой тюрьме» в Приморском крае.
На сегодняшний день достоверно известно, что по крайней мере одна косатка прошла почти 2 000 километров от привычного для особей ее вида района охоты у Шантарских островов. Сейчас она нежится в более теплых водах – южнее острова Хоккайдо. Её ровесница движется в сходном направлении, но немного отстаёт – она только подошла к курильскому острову Парамушир.
Евгений Черёмухин