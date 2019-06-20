Перевозку для последующего выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» продемонстрировали во время Прямой линии с Президентом России, сообщает DEITA.RU.

Поручение Владимира Путина освободить мормлеков из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя Примосркого края начали выполнять в день проведения Прямой линии. Выловленных в Охотском море косаток и белух в научно-просветительских целях, хотели продать за рубеж.

Как отметили в репортаже с места событий, у бизнесменов на руках имелись все разрешительные документы, но законодательство изменилось (?!) и экспорт запрещен. Теперь же проходит «беспрецедентная операция, аналогов которой не существует». С самого утра в бухте Средняя в Приморье, где находится «китовая тюрьма», начались активные действия по погрузке косаток и белух в специальные автомобильные контейнеры. Выпускать мормлеков планируют за 1800 километров от бухты Средняя – в районе Шантарских островов.

Как отметил Владимир Путин, проблема это известная. Косатки стоят около 100 миллионов долларов США, а потому заинтересантов очень много и проблема поэтому так непросто решается. «Так где большие деньги там всегда сложности с решением», - подчеркнул Президент России.

Как рассказал вице-премьер Алексей Гордеев, над решением работала специальная группа правительства. И, понимая общественную значимость этой проблемы, было принято единственно правильное решение. По его словам, операция займет 4 месяца. Чтобы подобного не повторилось, правительством принято решение запретить вылов, разрешив его исключительно для научных целей и народам крайнего севера.

«Надо было раньше прямую линию проводить быстрее бы решилась проблема», - заметили в студии. Другое дело, что речь в первой партии идет о 6 мормлеках. А когда около сотни остальных? Во время следующей Примой линии?

Дмитрий Санников