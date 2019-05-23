Директор компании, которая отловила и содержит морских млекопитающих, угрожает судами каждому за распространение недостоверной информации о грядущем выпуске, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 23 мая, в суде Южно-Сахалинска началось рассмотрение иска от ряда общественных экологических организаций к Росрыболовству и Росприроднадзору по делу «китовой тюрьмы». Сообщается, что экологи требуют ведомства признать выданные квоты на вылов мормлеков в 2018 году незаконными и изъять косаток и белух из заточения и выпустить на свободу.

На заседании присутствовали представители всех четырех организаций, которые занимались выловом мормлеков. В том числе, на суде был и директор ООО «Афалина» Алексей Решетов. В перерыве он прокомментировал новости о грядущем выпуске мормлеков на свободу.

Если коротко, то, по словам Решетова, никакого выпуска не будет.

«Не понимаю, о каком выпуске идет речь? Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности. Эти животные - моя собственность. Решения о выпуске я не принимал, и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», – заявил директор ООО «Афалина» журналистам.

Он также отметил, что сейчас в «тюрьме» находятся 10 косаток и 87 белух. По словам Решетова, все они «живы-здоровы».

«Хорошо питаются и радуются приходу людей. Консилиум прошел, все сказали, что все хорошо, что мы содержим их просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать. Есть только рекомендация увеличить пространство для животных».

Алексей Решетов отметил, что все сообщения о выпуске - «пурга», но гоняться за журналистами, которые эти сообщения печатают, он не намерен: «здоровья не хватит».

«Хотя, если сейчас с моим бизнесом что-то случится, у меня уже есть план на ближайшие лет пять. Я могу просто каждого журналиста за недостоверную информацию подергивать, и жить на это долго и счастливо», – добавил ловец мормлеков.

Напомним, сообщения о существовании «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье появились еще в 2018 году. Благодаря зоозащитникам к этой теме удалось привлечь внимание самого президента. Для того, чтобы понять, как лучше поступить с животными, в Приморье прилетал Жан-Мишель Кусто. Он заявил, что животных можно выпустить, и лучше всего это сделать в том месте, где их и выловили.

Елена Миронова