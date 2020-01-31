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Кошка два года жила в стене торгового центра
В одном из южнокорейских торговых центров ненормально долго обитало заблудившееся животное
Беспородная кошка, чем-то заинтересовавшись, два года назад
забралась в техническую нишу стены здания, но обратно почему-то не смогла
выбраться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Daily Mail. Животное было обнаружено
по жалобному мяуканью. Когда удалось снять декоративную панель, кошка все еще
не могла покинуть западню. Зато отверстие оказалось достаточным для того, чтобы
просовывать ей две миски: с едой и с водой.
Не совсем понятно, что мешало извлечь несчастное существо раньше, но жалостливый покупатель ежедневно помещал за декоративную панель миски в течение двух лет. Где кошка справлялась с другими потребностями организма, не уточняется.
Когда руководство ТЦ решилось разобраться с проблемой, прибыли спасатели и ветеринары. Разобравшие часть потолка и часть стены спасатели извлекли шокированное происходящим животное. Затем кошку, получившую дозу успокоительного и прошедшую необходимые ветеринарные манипуляции, отдали мужчине, которые спасал ее жизнь в течение двух лет.