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коронавирус

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17 Февраль 2020, 14:13

Кошка заболела коронавирусом в России

коронавирус кошка маска

Сведений о ее состоянии нет

Домашняя кошка оказалась заражена коронавирусной инфекцией в России, сообщает ИА DEITA.RU.

О положительном тесте рассказали специалисты Всемирной организации по охране здоровья животных. Питомице неназванной российской семьи сейчас пять лет пишет РИА «Новости».

«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», – рассказали во всемирной организации.

Сведений о состоянии кошки или симптомах, побудивших хозяев привезти животное на анализ, нет.

В Россельхознадзоре в связи с этим случаем напомнили, что на текущий момент нет доказательств возможности передачи заболевания от животного к человеку.

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