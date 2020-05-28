Кошка заболела коронавирусом в России

Домашняя кошка оказалась заражена коронавирусной инфекцией в России, сообщает ИА DEITA.RU.

О положительном тесте рассказали специалисты Всемирной организации по охране здоровья животных. Питомице неназванной российской семьи сейчас пять лет пишет РИА «Новости».

«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», – рассказали во всемирной организации.

Сведений о состоянии кошки или симптомах, побудивших хозяев привезти животное на анализ, нет.

В Россельхознадзоре в связи с этим случаем напомнили, что на текущий момент нет доказательств возможности передачи заболевания от животного к человеку.