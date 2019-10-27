«Кощунство и просто ужас» — люди разгневаны ремонтом в торговом центре

Ремонт в торговом центре «Алем», расположенном в городе Усть-Каменогорск в Казахстане, вызвал бурное негодование среди граждан. Причиной такой реакции стало то, что мозаику на полу выложили фрагментами надгробных памятников, сообщает DEITA.RU.

Местные жители, когда впервые зашли в торговый центр увидели лица на полу и пришли к выводу, что строители уложили пол плитками из каменных надгробий. Администрация торгового центра, как пишет YK-news.kz, пояснила, что ничего не заметили, так как пол был пыльный во время работ. Ремонт осуществляла подрядная организация, поэтому ответственность полностью лежит на них.

В социальных сетях люди с ужасом отзываются о таких подрядчиках. «Ничему не учит история, такой случай был в Санкт-Петербурге в СССР, дом облицевали такими плитами, в итоге больше всего суицидов было там, в здании Ленсовета на Карповке», «Вот это да -кощунство и просто ужас», «Мне стало не по себе после увиденного», Это треш, вообще, как такое можно совершить? Отвечаю, люди одичали», «Ужас... если бы я шла по такому полу и увидела часть лица, меня бы парализовало, наверное», «Ничего святого. Слов нет... Грех такой взять на душу, ради бабла, не думая, вообще, головой что ли… Что перед богом отвечать за всё», «Разглядеть материал не могли? Да что вы!!! Фото с памятника более чем четко видно», — пишут люди.

В Сети нашлись бизнесмены, которые четко объяснили, по какой причине могла получиться такая история. При этом автор комментария подчеркнул, что, возможно, это плитка не с кладбища: «Так перевозить камень намного дешевле... Я с Украины в Армению перевозился камень, сказали: если есть фото умершего на камне, то оно не растамаживается. Если без фото, то считается как бизнес. Так что это не с кладбище, но все равно стремно». «Экономика должна быть экономной», — негодуют люди.

Екатерина Брязгунова



