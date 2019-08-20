Нескошенная трава стала причиной ссоры между подведомственным учреждением Минобороны и мэрией приморского ЗАТО Фокино, которая оформилась в судебный иск, сообщает DEITA.RU.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Приморского края, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны подало иск к административной комиссии ЗАТО Фокино, в котором просило признать незаконным и отменить наложение штрафа, которые были вынесены ранее.

Согласно материалам, предоставленным участниками дела, административная комиссия пришла к выводу, что ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ нарушило правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – вокруг двух многоквартирных домов территория не была покошена.

После исследования материалов дела суд установил, что производство необходимо прекратить в связи с тем, что спор хозяйствующих объектов не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.

Штраф был наложен согласно краевому закону 7.21 «Об административных правонарушениях» от 05.03.2007 № 44-КЗ, согласно которому размер штрафа может составить до 100 тысяч рублей.

Отметим, что вопрос некошеной травы остро стоит не только в Фокино, но и в столице ДФО. Так, в преддверии Восточного экономического форума в городе традиционно облагораживают только гостевой маршрут. При этом метровую траву, которую частенько можно встретить и в центре города, никто убирать не торопится, ни управляющие компании, ни городская администрация.

Иван Крышан