2019 год стал первым за последние 16 лет, когда не произошло ни одной аварии при запуске российских космических аппаратов, сообщает DEITA.RU.



Все 25 запусков 2019 года в России признаны успешными. По информации Роскосмоса, 13 запусков состоялось с Байконура, восемь - с космодрома Плесецк, три - с Куру.

Многострадальный «Восточный» отметился одним удачным запуском. 5 июля с «Восточного» запустили «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.

Посмотреть на событие собрались крупные федеральные чиновники. Присутствовал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, секретарь Совбеза Николай Патрушев и многие другие.

Отметим, в 2017 году идентичный запуск с космодрома не удался. Аппараты не вышли на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов

К слову, на первое место в мире по количеству запусков в космос в 2019 году вышли китайцы - у них 33 пуска, из которых два неудачных. Второе место занимает США с 27 удачными космическими инициативами. Россия - на третьем месте.

Несмотря на удачную статистику по итогам года, космическая отрасль России пока что стопорится в развитии - во многом из-за «Восточного», который уже стал памятником российской коррупции.

Сроки сдачи «Восточного» уже сдвигались многократно, прокуратура заводила больше ста сорока дел о нарушениях при строительстве объекта, а в эксплуатацию космодром был сдан в 2016 году. Теперь идет речь о том, что его окончательно достроят к 2023 году.

Напомним, что с 2012 года стройка сопровождается скандалами и коррупцией. Долги «Дальспецстроя», ТМК, срывы поставок, невыплата зарплат. Общий ущерб от коррупции космического масштаба во время стройки превысил 10 миллиардов рублей, правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел.

Василий Кучин