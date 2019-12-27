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Космический год России: первые удачи за 16 лет
27 Декабрь 2019, 21:45
Космический год России: первые удачи за 16 лет
2019 год стал первым за последние 16 лет, когда не произошло
ни одной аварии при запуске российских космических аппаратов, сообщает
DEITA.RU.
Все 25 запусков 2019 года в России признаны успешными. По информации Роскосмоса, 13 запусков состоялось с Байконура, восемь - с космодрома Плесецк, три - с Куру.
Многострадальный «Восточный» отметился одним удачным запуском. 5 июля с «Восточного» запустили «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.
Посмотреть на событие собрались крупные федеральные чиновники. Присутствовал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, секретарь Совбеза Николай Патрушев и многие другие.
Отметим, в 2017 году идентичный запуск с космодрома не удался. Аппараты не вышли на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов
К слову, на первое место в мире по количеству запусков в космос в 2019 году вышли китайцы - у них 33 пуска, из которых два неудачных. Второе место занимает США с 27 удачными космическими инициативами. Россия - на третьем месте.
Несмотря на удачную статистику по итогам года, космическая отрасль России пока что стопорится в развитии - во многом из-за «Восточного», который уже стал памятником российской коррупции.
Сроки сдачи «Восточного» уже сдвигались многократно, прокуратура заводила больше ста сорока дел о нарушениях при строительстве объекта, а в эксплуатацию космодром был сдан в 2016 году. Теперь идет речь о том, что его окончательно достроят к 2023 году.
Напомним, что с 2012 года стройка сопровождается скандалами и коррупцией. Долги «Дальспецстроя», ТМК, срывы поставок, невыплата зарплат. Общий ущерб от коррупции космического масштаба во время стройки превысил 10 миллиардов рублей, правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел.
Василий Кучин