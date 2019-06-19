Космонавты хихикают и отказываются заниматься рукоблудием, сообщает DEITA.RU.



Ученые обеспокоены проблемой, с которой они столкнулись в рамках космической программы. Так, оказалось невозможным провести исследование по воздействию полета на сперматогенез.

Как рассказала РИА Новости ученая Российской академии наук Ирина Огнева, космонавты просто отказываются сдавать биоматериал. При этом ученая подчеркнула, что эта процедура - вполне рутинная, но она постоянно сталкивается с морально-психологическими препятствиями.

Как отметила Ирина Огнева, среди космонавтов так и не нашлось желающих сдать сперму в космосе. Такая просьба вызывает у всех улыбку.