Космодром Восточный может получить флот дирижаблей

До десяти дирижаблей, предназначенных для поисков и спасения космонавтов, может появиться в транспортном парке космодрома Восточный, сообщает DEITA.RU.



Воздушные суда будут предназначены для чрезвычайных случаев, которые могут происходить во время производимых с космодрома запусков, пишет РИА «Новости».

«Для организации системы поиска и спасания на основе авиационной дирижабельной компоненты предлагается выполнить постройку до 10 дирижаблей», – приводит издание цитату из материалов Центра подготовки космонавтов

Параметры необычных летательных аппаратов должны быть подходящими как для эвакуации космонавтов с воды, так и для перевозки нештатно приземлившихся космических кораблей. Точнее, речь идет о новой российской разработке – пилотируемом космическом корабле «Орел». Напомним, новый многоразовый транспорт будет доставлять людей как на МКС, так и на Луну.

Что касается дирижаблей, считается целесообразным их размещение на всей трассе запуска космического корабля. Соответственно, кроме специального аэродрома на космодроме потребуется дополнительный: либо на Камчатке, либо на Сахалине. Стоимость одного транспортного средства после выхода в серию оценивается в 1,7 миллиарда рублей за единицу.

Наталия Лебедева