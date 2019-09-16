Космонавтам раздадут огнестрельное оружие

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За безопасностью начнут следить даже в космосе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В "Роскосмосе" планируют снаряжать членов российских экипажей боевыми пистолетами. Оружие может войти в аварийных запас, выдаваемый космонавтам. 

Огнестрел планируют сделать частью комплекта уже на новых кораблях, типа "Орёл". По информации госкорпорации формирование запаса будет выполняться в последнюю очередь, так что, возможно, эти планы ещё могут быть пересмотрены.

Первые полёты новых кораблей планируют провести лишь в 2025 году. 

Дмитрий Шевченко

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