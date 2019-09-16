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Космонавтам раздадут огнестрельное оружие
16 Сентябрь 2019, 17:30
За безопасностью начнут следить даже в космосе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
В "Роскосмосе" планируют снаряжать членов российских экипажей боевыми пистолетами. Оружие может войти в аварийных запас, выдаваемый космонавтам.
Огнестрел планируют сделать частью комплекта уже на новых кораблях, типа "Орёл". По информации госкорпорации формирование запаса будет выполняться в последнюю очередь, так что, возможно, эти планы ещё могут быть пересмотрены.
Первые полёты новых кораблей планируют провести лишь в 2025 году.
Дмитрий Шевченко
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