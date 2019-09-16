Космонавтам раздадут огнестрельное оружие

За безопасностью начнут следить даже в космосе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В "Роскосмосе" планируют снаряжать членов российских экипажей боевыми пистолетами. Оружие может войти в аварийных запас, выдаваемый космонавтам.

Огнестрел планируют сделать частью комплекта уже на новых кораблях, типа "Орёл". По информации госкорпорации формирование запаса будет выполняться в последнюю очередь, так что, возможно, эти планы ещё могут быть пересмотрены.

Первые полёты новых кораблей планируют провести лишь в 2025 году.

Дмитрий Шевченко