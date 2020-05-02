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Костин хочет увеличить госдолг России
Глава ВТБ Андрей Костин заявил американскому изданию, что России необходимо увеличить суммы госдолга, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ведомости.
По словам Костина, правительство должно занять до 6 трнл рублей, которые пойдут на антикризисные меры. Ранее говорилось только о двух трлн рублей. Банкир считает, что долг необходимо увеличить, чтобы компенсировать затраты на нефть и остальные отрасли.
Ранее во время встречи с президентом глава ВТБ заявлял об увеличении заимствований со стороны министерства финансов.
Напомним, что в разгар карантинных мер Андрей Костин отказался от своей идеи по отмене налога на бедных. К такому шагу он призывал правительство осень 2019 года, однако сейчас заявил о том, что необходимо поддерживать отдельные отрасли экономики, что не наплодить бедных.