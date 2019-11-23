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Косторная обыграла Кихиру и Загитову
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на Гран-при Японии, сообщает DEITA.RU.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова допустила ошибки в короткой программе, но программу произвольную откатала безупречно, завоевав бронзовую медаль.
Лидер японской сборной Рика Кихира на родном льду каталась как никогда в жизни, но все же уступила Алене Косторной. Степ-аут на тройном акселе в начале произвольной программы не обескуражил российскую фигуристку, и остальные сложнейшие элементы были выполнены чисто.
В сумме Алена Косторная набрала ровно 240 баллов. Это второй результат за всю историю мирового фигурного катания. Мировой рекорд Александры Трусовой, установленный в текущем сезоне на этапе Гран-при в Канаде, составляет 241,02 балла.
Российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе установили в этом сезоне фантастическое достижение, выиграв все шесть этапов мирового Гран-при: по две победы на этапах у Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной. В финальный турнир прошла отбор и еще дна воспитанница «Хрустального» Алина Загитова. В шестерку лучших также вошли японка Рика Кихира и американка Брэди Теннел. Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Дмитрий Санников