Кот Виктор еще легко отделался при перелете «Аэрофлотом»

Новая петиция об отношении к животным при перелетах привлекла внимание уже тысячи россиян, сообщает DEITA.RU.



Инцидент, ставший поводом для нового обращения к неравнодушным гражданам на площадке Change.org, произошел с Анастасией и ее псом Марвелом при перелете из Перми в Берлин через Москву. Сотрудники то ли «Аэрофлота», то ли аэропорта, то ли третьей компании потеряли переноску с животным в Шереметьево. Хвостатый Марвел, проходящий по документам как багаж, было возвращен переживающей хозяйке «всего» через шесть часов, и есть повод предположить, что за это время пес успел пройти через многое.

«Он довольно часто летает и переносит запланированные перелеты спокойно. Однако по причине ошибки и увеличения времени в пути почти в два раза без возможности обеспечения должного ухода, данный инцидент привел к следующим последствиям: собака была обезвожена и голодна, голос потерян от испуга», – рассказывает возмущенная владелица.

Анастасия отмечает, что подобные случаи, судя по рассказам в соцсетях, не редкость. Она обращается с призывом к «Аэрофлоту», Федеральному агентству воздушного транспорта, Минприроды России, Шереметьево и всем авиакомпаниям, занимающимся перевозкой животных, с напоминанием о принципах, прописанных в законе РФ о Защите животных и принятых международных стандартах.

«Подобное поведение и отношение авиакомпании к клиентам и их питомцам считаем неприемлемым, поскольку не соблюдаются нормы и правила безопасности животных, вследствие чего им причиняется моральный и физический ущерб, которые приводят к стрессовым состояниям и у их владельцев», – заявляет автор петиции.

Собрано более тысячи голосов из заявленной цели в полторы тысячи.

Напомним, ранее ситуация с владивостокским котом Виктором, которого не пускали в салон самолета из-за слишком большого веса, тоже стала поводом для петиций и предложений поправить правила перевозки животных. Тем не менее, не изменилось ничего, кроме взаимоотношений «Аэрофлота» и хозяина пухлого животного.

Наталия Лебедева