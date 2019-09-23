Котельные Приморья обеспечены топливом

В четверг, 19 сентября, на заседании администрации Приморья доложили о запасах топлива на котельных Приморья, сообщает DEITA.RU.

Как отметил и.о. директора департамента ЖКХ Владимир Бабич, котельные региона обеспечены топливными ресурсами, при этом количество мазута и дизеля даже превышает необходимый запас.

Согласно распоряжению правительства РФ поставщиком для краевого учреждения Примтеплоэнерго может выступать только «Роснефть». Руководитель департамента отметил, что данное решение позволит обеспечить устойчивую поставку мазута и дизеля на котельные региона.

«Топливо в регион будет поступать по фиксированной цене, в прошлом году данная практика уже была применена», - рассказал Владимир Бабич.

Уже на сегодня на складах запасы мазута составляют 112%, дизельного топлива – 102% и угля 77% от нормативных актов.

Помимо этого в Уссурийске шесть котельных перейдут на газовое топливо. Они поставляют тепло в 13 многоквартирных дома. В настоящее время на котельных завершаются работы по запуску оборудования.

Олег Кожемяко подчеркнул, что ежегодно число котельных переходящих на газ необходимо увеличивать. При этом он добавил, что уже с Газпромом разработан план по переходу котельных. При его выполнении нужно слажено работать всем органам власти, чтобы газифицировать все объекты края.

Иван Юрьев