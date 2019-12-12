Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать

На дворе середина декабря, Новый год придет в каждый дом чуть меньше, чем через три недели, а значит самое время подводить итоги. 2019 год был настолько богат на события во всех сферах жизни россиян, что отличиться смогли даже наши братья меньшие, а потому редакция DEITA.RU составила свой «мимишный» и не очень ТОП-5 самых главных животных - сенсаций года Земляного Кабана.

Узники «китовой тюрьмы»

Первое место в номинации «Животные года» редакция единодушно отдала косаткам и белухам из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя под Находкой. Вопиющая история с узниками приморского «моргариума», выловленных для дальнейшей перепродажи в Китай за несколько десятков миллионов долларов, берет свое начало еще с осени 2018 года, но только летом 2019-го для морских млекопитающих открыли путь к долгожданной свободе.

А дело было так: СМИ опубликовали фотографии с места заточения 90 детенышей белух и 11 косаток в «маленьких открытых вольерах» в бухте Средней. За несколько дней информация об этом как снежный ком прокатилась по российской общественности, и уже в ноябре история о «китовой тюрьме» активно муссировалась зоозащитниками и правоохранителями не только России, но и всего мира. Первая помощь приморцам в борьбе за выпуск мормлеков на волю поступила от экологических активистов Сахалина, потом к ним присоединились члены российского отделения Гринпис, Минприроды, Росприроднадзор, Следственный комитет по Приморскому краю, прокуратура и полиция, ведущие российские эксперты по биологии, экологии и ветеринарии. Судебные мытарства длились больше года, общественности и другим заинтересованным ведомствам стоило больших усилий доказать незаконность вылова более сотни детенышей морских млекопитающих и добиться доведения уголовных дел до конца. Но конечный итог того стоил – старт выпуску первой группы «заключенных» был дан летом 2019 года, во время Прямой линии с президентом, а десятого ноября сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО с гордостью сообщили радостную новость: «Финальный выпуск косаток и белух состоялся в бухте Успения в районе Лазовского заповедника в Приморье. В «китовой тюрьме» не осталось животных».

Правда, выпуск мормлеков встал для государства в «кругленькую сумму». ИА DEITA.RU выяснило, что владельцы «китовой тюрьмы» - «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» и «Афалина»- незадолго до начала «спасательной операции», выиграли тендер на «поставку животных в целях проведения научно-исследовательских работ по изучению поведения и миграций косаток и белух для нужд ФГБНУ ВНИРО». Общая сумма контрактов составила более 360 миллионов рублей. Отмечается, что указанные цифры значительно превышают общую сумму штрафов - около 150 миллионов рублей - за незаконный вылов, которые Фрунзенский районный суд Владивостока назначил хозяевам «моргариума» после уголовного разбирательства.

Положительным последствием истории с «китовой тюрьмой» стало вынесение на законодательный уровень запрета на вылов некоторых видов мормлеков в следующем году. Проект закона пока находится в разработке, но в апреле сотрудники ВНИРО сообщили, что под запрет однозначно попадут все виды косаток.

На днях, 10 декабря, эту инициативу озвучили президенту: в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека исполнительный директор «Гринпис России» Сергей Цыпленков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести мораторий на вылов китообразоных и поторопить законодателей с внесением поправок.

«Все узники были выпущены, но не убрано то, из-за чего это произошло, то есть это может повториться в любой момент», - заявил Цыпленков отметив, что под соответствующей петицией уже подписались более 150 человек, что увеличивает вероятность того, закон будет принят в ближайшее время.