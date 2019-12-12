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Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать

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На дворе середина декабря, Новый год придет в каждый дом чуть меньше, чем через три недели, а значит самое время подводить итоги. 2019 год был настолько богат на события во всех сферах жизни россиян, что отличиться смогли даже наши братья меньшие, а потому редакция DEITA.RU составила свой «мимишный» и не очень ТОП-5 самых главных животных - сенсаций года Земляного Кабана.

Узники «китовой тюрьмы»

Первое место в номинации «Животные года» редакция единодушно отдала косаткам и белухам из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя под Находкой. Вопиющая история с узниками приморского «моргариума», выловленных для дальнейшей перепродажи в Китай за несколько десятков миллионов долларов, берет свое начало еще с осени 2018 года, но только летом 2019-го для морских млекопитающих открыли путь к долгожданной свободе.

А дело было так: СМИ опубликовали фотографии с места заточения 90 детенышей белух и 11 косаток в «маленьких открытых вольерах» в бухте Средней. За несколько дней информация об этом как снежный ком прокатилась по российской общественности, и уже в ноябре история о «китовой тюрьме» активно муссировалась зоозащитниками и правоохранителями не только России, но и всего мира. Первая помощь приморцам в борьбе за выпуск мормлеков на волю поступила от экологических активистов Сахалина, потом к ним присоединились члены российского отделения Гринпис, Минприроды, Росприроднадзор, Следственный комитет по Приморскому краю, прокуратура и полиция, ведущие российские эксперты по биологии, экологии и ветеринарии. Судебные мытарства длились больше года, общественности и другим заинтересованным ведомствам стоило больших усилий доказать незаконность вылова более сотни детенышей морских млекопитающих и добиться доведения уголовных дел до конца. Но конечный итог того стоил – старт выпуску первой группы «заключенных»  был дан летом 2019 года, во время Прямой линии с президентом, а десятого ноября сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО с гордостью сообщили радостную новость: «Финальный выпуск косаток и белух состоялся в бухте Успения в районе Лазовского заповедника в Приморье. В «китовой тюрьме» не осталось животных». 

Правда, выпуск мормлеков встал для государства в «кругленькую сумму». ИА DEITA.RU выяснило, что владельцы «китовой тюрьмы» - «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий» и «Афалина»- незадолго до начала «спасательной операции», выиграли тендер на «поставку животных в целях проведения научно-исследовательских работ по изучению поведения и миграций косаток и белух для нужд ФГБНУ ВНИРО». Общая сумма контрактов составила более 360 миллионов рублей. Отмечается, что указанные цифры значительно превышают общую сумму штрафов - около 150 миллионов рублей - за незаконный вылов, которые Фрунзенский районный суд Владивостока назначил хозяевам «моргариума» после уголовного разбирательства.

Положительным последствием истории с «китовой тюрьмой» стало вынесение на законодательный уровень запрета на вылов некоторых видов мормлеков в следующем году. Проект закона пока находится в разработке, но в апреле сотрудники ВНИРО сообщили, что под запрет однозначно попадут все виды косаток.

На днях, 10 декабря, эту инициативу озвучили президенту: в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека исполнительный директор «Гринпис России» Сергей Цыпленков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести мораторий на вылов китообразоных и поторопить  законодателей с внесением поправок.

«Все узники были выпущены, но не убрано то, из-за чего это произошло, то есть это может повториться в любой момент», - заявил Цыпленков отметив, что под соответствующей петицией уже подписались более 150 человек, что увеличивает вероятность того, закон будет принят в ближайшее время. 

китовая тюрьма
Более сотни узников «китовой тюрьмы» выпущены на свободу
Источник изображения: primorsky.ru

Амур без Тимура

Второе место в рейтинге редакция отдала единственному травоядному символу Приморья - козлу Тимуру, прославившемуся на весь мир своей уникальной дружбой с тигром Амуром. 5 ноября опекун животного сообщила общественности печальную новость - знаменитый козел скончался на седьмом году жизни. По словам Эльвиры Головиной, причиной смерти является сердечный приступ, свои последние минуты жизни Тимур привел в компании лучших ветеринаров Приморского Сафари-парка.

Однако директор парка Дмитрий Мезенцев предположил, что резкое ухудшение работы сердца приморской знаменитости может быть следствием сильной травмы, полученной в 2016 году в ходе стычки с тигром Амуром. Напомним, после того, как «полосатый» скинул козла со склона в ответ на бодания, последнему понадобилась срочная ветеринарная помощь. Мезенцев даже возил своего подопечного на лечение в Москву, после чего друзья прожили около трех лет на одной территории, разделенные высокой сеткой. 

Отмечается, что после смерти Тимур был кремирован. Урну с его прахом торжественно захоронили в Сафари-парке. В ближайшее время на этом месте появится бронзовая статуя, воссозданная по фотографии знаменитого козла. Какое-то время российская общественность бурно обсуждала это решение.

Кстати, отвечая на вопрос, кто станет преемником Тимура, в парке отметили, что, несмотря на наличие множества других козлов и коз на территории, никто из них не сможет заменить знаменитого друга тигра Амура.

Козел Тимур
Знаменитый козел Тимур умер в ноябре 2019 года
Источник изображения: DEITA.RU

Толстые и не очень коты и собака- полицейский

Третье и четвертое места в нашем ТОПе были определены в результате зрительского голосования. Читатели DEITA.RU выделили двух прогремевших на весь интернет домашних питомцев россиян, у которых есть настоящие человеческие профессии.

Третью строчку рейтинга занял рыжий кот-таксист по кличке Чай из украинского города Хорьков. Таксист Александр Зигуля признался, что хвостатый штурман оказался в его автомобиле не случайно.

«Изначально это был специальный маркетинговый ход для привлечения клиентов. Кот прошел кастинг на хороший вестибулярный аппарат, чтобы выдержать режим работы в такси», - рассказывает водитель такси, отмечая, что уже не мыслит рабочие поездки без Чая.

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Уникальный кот-таксист Чай привлекает пассажиров Харькова
Источник изображения: скриншот видео

На четвертой строчке расположился действующий сотрудник кинологической службы транспортной полиции Нижнего Новгорода вельш-корги-пемброк по кличке Рыжий. Кстати, этот пес является единственным в России представителем своей породы в правоохранительных органах и первой в стране собакой, трудящейся в МВД РФ по контракту более шести лет. Вместе со своим другом-коллегой бельгийской овчаркой Зигером и хозяйкой экспертом-кинологом Ольгой Чумаровой Рыжий прочесывает железнодорожные вокзалы, поезда, аэропорты и самолеты в поисках наркотических веществ и параллельно находит забывчивым пассажирам их потерянные вещи.   

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Единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий живет в Нижнем Новгороде,
Источник изображения: @corgi_police_dog

Завершает наш рейтинг одно из самых смешных и одновременно заставляющих задуматься резонансных сообщений, связанных с животными - затронувшая струны души буквально каждого второго жителя мира история толстого кота Виктора, которого «Аэрофлот» не хотел пускать в салон самолета Москва-Владивосток из-за двух килограммов лишнего веса. Хозяин Виктора Михаил Галин был решительно против девятичасового перелета питомца в холодном багажном отсеке. Благодаря путевым заметкам хозяина в популярной социальной сети и содействию интернет-пользователей, для Виктора быстро нашли кошку-дублершу аналогичного окраса, и парочка смогла вернуться в столицу Дальнего Востока, пусть и после замены авиабилета на более поздний рейс.

Однако на доплате за замену билета приключения кота и молодого человека не закончились. Фактически сразу после приземления во Владивосток о подмене стало известно руководству авиакомпании, которое приняло решение наказать «сладкую парочку» на нарушение правил перевозки животных в самолете, аннулировав бонусы и исключив Михаила из программы лояльности «Аэрофлота». В ответ на это дальневосточная прокуратура встала на сторону путешественников и посоветовала им обратиться за обжалованием этого решения к ним.

После инцидента в московском аэропорту кот Виктор проснулся настоящей знаменитостью мирового масштаба. С его фото печатают футболки и сувениры, а авиакомпании раскручиваются на «хайпе». Например, немецкая авиакомпания Lufthansa выпустила рекламный постер с надписью «С 1926 года авиакомпания рада всем котам». А оргкомитет премии «Звезда Дальнего Востока» рассматривает вариант награждения Михаила и Виктора в специальной номинации «За доброту» в 2020 году.

Кстати, история «толстого кота» может привести и к законодательным изменениям в России. Российские активисты создали петицию в защиту прав владельцев домашних животных, в которой требуют изменить правила перевозки зверей, а конкретнее - исключить процедуру взвешивания перед посадкой в самолет.  Авторы петиции объясняют необходимость нововведения тем, что большой вес животного не обязательно свидетельствует о проблемах со здоровьем.

«Вес животного зависит от многих факторов: в том числе от наличия мышечной массы – не только жировой. Так что предлагается ограничиться только размерами переноски – если животное помещается в контейнер нужного размера, разрешать ему лететь вместе с хозяином», - говорится в документе.

Отмечается, что как только петицию подпишет достаточноеколичество людей, документ будет направлен на рассмотрение в Совет Федерации, а там и до Госдумы и принятия нового закона как рукой подать.

Екатерина Цой

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Жирного кота Виктора не хотели пускать в салон самолета
Источник изображения: Скриншот из Instagram

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