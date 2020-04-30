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Коварное свойство коронавируса назвал глава Минздрава

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Иногда улучшение состояния больного не приводит к выздоровлению

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у пациентов с COVID-19 наряду с положительной динамикой может появляться значительное ухудшение состояния, сообщает ИА DEITA.RU.

«Вирус коварен» - отмечает Михаил Мурашко, добавляя, что при улучшении состояния и неплохого регрессирования симптомов может начаться вторая волна, пишет «Российская газета».

Особенно важно медикам уловить подобные изменения у пациента, чтобы своевременно скорректировать лечение. Залог эффективности лечения, по мнению главы Минздрава, кроется во взаимодействии пациента и врача.

Ранее сообщалось, что Минздрав Приморского края считает приемлемым лечение на дому пациентов с подозрение на COVID-19, или с подтверждённым диагнозом. Отмечается, что даже в случае лечения на дому помощь медиков будет оказана в необходимом объёме.

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