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Коварные дары: Роскачество сообщило об опасности фруктов, овощей и ягод

магазин, продукты, супермаркет, фрукты

Токсины, которые содержат дары природы, опасны для человека

Фрукты, овощи и ягоды в процессе созревания могут производить токсины, которые пагубно действуют на организм человека, поэтому употреблять их в пищу следует с особой осторожность, сообщает ИА DEITA.RU.

Специалисты Роскачества рассказали, что токсины нужны растениям для созревания, чтобы насекомые и микроорганизмы не уничтожили растение раньше, чем оно успеет созреть.

В привлекательной ягодке вишни присутствует амигдалин, который прячется в косточке. Если косточку раскусить, при взаимодействии амигдалина со слюной образуется цианид (соли цианистоводородной кислоты), пишут «РИА новости». Ядра косточек абрикоса тоже весьма коварны – если скушать их чрезмерно много, может возникнуть отравление, которого, однако можно избежать, если термически обработать косточки.

Употреблять в пищу большое количество редьки также не стоит – ведь в ней притаился гликозид – ядовитое соединение, из-за которого может возникнуть головокружение или боль в районе печени. 

В семенах яблок содержится синильная кислота, а при повреждении семечек выделяется незначительный объём цианида. Наличием синильной кислоты могут «похвастаться» и незрелые плоды черной бузины.

Много кто наблюдал у картофеля зелёную кожуру. Такой признак свидетельствует о наличии соланина, который может спровоцировать мощную интоксикацию, а также галлюцинации. Эксперты Роскачества советуют срезать зелёные участки кожуры. Соланин можно обнаружить и у помидоров в процессе созревания, когда же помидор обретает характерный алый оттенок, содержание токсинов значительно уменьшается, и томаты становятся пригодными для употребления в пищу. Токсины «прячутся» и в грибах, которые, к слову, являются «любителями» поглощать из почвы тяжёлые металлы и радионуклиды.

Специалисты Роскачества отмечают, что количественное содержание ядовитых веществ зависит от степени зрелости того или иного овоща или фрукта, способов обработки, а также объёмов его потребления.

Ранее сообщалось об интересной находке вкуса сибирских производителей мороженного. Компания из Новосибирска решила «сыграть» на ажиотаже с закупкой россиян крупы, преимущественно гречневой, и выпустила мороженное со вкусом гречки. Несмотря на столь неоднозначный вкус новинка снискала гигантское количество поклонников, из-за чего производитель планирует реализовывать подобное лакомство и за пределами родного региона.

Софья Корф

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