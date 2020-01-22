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Коварный капкан поймал еще одного дальневосточного кота
На этот раз в опасную ловушку угодила лесная кошка. К счастью, животному удалось избежать серьезных повреждений, и ее жизни ничего не угрожает, сообщает DEITA.RU по данным Центра спасения животных «Тигр».
Как сообщают волонтеры в Instagram, кошка получила травму задней левой лапки, на которой возник достаточно сильный отек из-за сильного ушиба и открытой раны. Ветеринары оказали животному экстренную медицинскую помощь, и сейчас кошка отходит от наркоза в теплом помещении.
Приморцы желают искреннего выздоровления дальневосточной красавице и благодарят волонтеров за их работу:
«Скорейшего благополучного выздоровления, а Вам большое СПАСИБО ЗА ВАШ ГУМАННЫЙ ТРУД.», пишут они.
Ирина Елкина