Коварный капкан поймал еще одного дальневосточного кота

На этот раз в опасную ловушку угодила лесная кошка. К счастью, животному удалось избежать серьезных повреждений, и ее жизни ничего не угрожает, сообщает DEITA.RU по данным Центра спасения животных «Тигр».







Как сообщают волонтеры в Instagram, кошка получила травму задней левой лапки, на которой возник достаточно сильный отек из-за сильного ушиба и открытой раны. Ветеринары оказали животному экстренную медицинскую помощь, и сейчас кошка отходит от наркоза в теплом помещении.

Приморцы желают искреннего выздоровления дальневосточной красавице и благодарят волонтеров за их работу:

«Скорейшего благополучного выздоровления, а Вам большое СПАСИБО ЗА ВАШ ГУМАННЫЙ ТРУД.», пишут они.

Ирина Елкина