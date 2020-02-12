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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Коварный туман стал причиной нескольких ДТП

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Дорожная обстановка оставляет желать лучшего

Из-за коварного тумана, накрывшего город в связи с обещанным потеплением, дорожная обстановка оставляет желать лучшего, сообщает ИА DEITA.RU.

По оперативным данным, за городом уже случилось несколько ДТП. Между Речицей и Романовкой две машины оказалась в кювете. Так же в незавидном положении оказались водители автомобилей, которые съехали в кюветы за Романовкой и в Смоляниново.

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Сотрудники ГБДД призывают водителей быть особо внимательными на дорогах. Тонкая ледяная пленка и нависший над дорогами туман могут вызвать опасные ситуации.

Во Владивостоке также преобладает туман. Пробки на дорогах сосредоточены в районе Некрасовского путепровода, Луговой, по улице Светланской и на проспекте Красного Знамени.

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