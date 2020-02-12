Коварный туман стал причиной нескольких ДТП

Из-за коварного тумана, накрывшего город в связи с обещанным потеплением, дорожная обстановка оставляет желать лучшего, сообщает ИА DEITA.RU.

По оперативным данным, за городом уже случилось несколько ДТП. Между Речицей и Романовкой две машины оказалась в кювете. Так же в незавидном положении оказались водители автомобилей, которые съехали в кюветы за Романовкой и в Смоляниново.





Сотрудники ГБДД призывают водителей быть особо внимательными на дорогах. Тонкая ледяная пленка и нависший над дорогами туман могут вызвать опасные ситуации.

Во Владивостоке также преобладает туман. Пробки на дорогах сосредоточены в районе Некрасовского путепровода, Луговой, по улице Светланской и на проспекте Красного Знамени.