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Коварный туман стал причиной нескольких ДТП
Дорожная обстановка оставляет желать лучшего
Из-за коварного тумана, накрывшего город в связи с обещанным потеплением, дорожная обстановка оставляет желать лучшего, сообщает ИА DEITA.RU.
По оперативным данным, за городом уже случилось несколько ДТП. Между Речицей и Романовкой две машины оказалась в кювете. Так же в незавидном положении оказались водители автомобилей, которые съехали в кюветы за Романовкой и в Смоляниново.
Сотрудники ГБДД призывают водителей быть особо внимательными на дорогах. Тонкая ледяная пленка и нависший над дорогами туман могут вызвать опасные ситуации.
Во Владивостоке также преобладает туман. Пробки на дорогах сосредоточены в районе Некрасовского путепровода, Луговой, по улице Светланской и на проспекте Красного Знамени.