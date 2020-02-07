Кожемяко: «Минобороны идет нам навстречу»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал большое интервью ТАСС, в котором рассказал о планах регионального правительства по развитию Приморья, сообщает ИА DEITA.RU. Отдельно глава региона рассказал о планах по застройке земель Минобороны.



По словам Олега Кожемяко, для того, чтобы обеспечить регион необходимым количеством жилья, надо начинать строить комплексно на землях Министерства обороны. И в этом ведомство Шойгу полностью идет властям края навстречу. Министерство уже начало передачу земель, которые не использует, краю. Правительство, в свою очередь, оформит их на муниципалитеты.

Олег Кожемяко уточнил, что Минобороны предложило ряд объектов для застройки – во Владивостоке и крае. Если этот этап пройдет успешно, то дальше правительство Приморского края будет привлекать на эти земли крупных инвесторов.

Глава региона подчеркнул, что выдавать под комплексную застройку планируют участки, на которых можно построить 500 тысяч – миллион квадратных метров жилья. При чем, сроки на такие объемы сжаты – до 7 лет.

«Я уверен, что в 2020 году мы здесь увидим крупные компании, которые будут заходить и строить по нормальной цене», – сказал Олег Кожемяко.