telegr wh call

Новости

Во Владивостоке появится новая полиция

23 Май 2020, 14:15

Кожемяко обратился к мэрам с важным предупреждением

23 Май 2020, 13:45

Не все дома: половина приморцев нарушает самоизоляцию

23 Май 2020, 13:15

В Приморье выявлено ещё 53 заболевших коронавирусом

23 Май 2020, 12:45

Кожемяко рассказал о поэтапной отмене ограничений

23 Май 2020, 12:15

В жизнь дачников внесут серьёзное изменение

23 Май 2020, 11:45

Минвостокразвития открестилось от разводов дальневосточных семей

23 Май 2020, 11:15

Блокировать счета россиян будут по новым причинам

23 Май 2020, 10:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Кожемяко обратился к мэрам с важным предупреждением

кожемяко

Руководитель края выразил своё беспокойство на совещании

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предупредил глав муниципалитетов края о надвигающейся непогоде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство края.

На селекторном совещании с мэрами, глава региона поручил градоначальникам подготовиться к сильным дождям и ветру, которые ожидаются в крае в ближайшие сутки.

Согласно прогнозам синоптиков, уже завтра, в воскресенье, 24 мая в Приморье ожидаются сильные дожди. Больше всего непогода затронет Хасанский, Шкотовский и Лазовский районы, а также город Находка.

Кожемяко указал на необходимость принятие мер, которые обеспечат минимальные последствия от разгула стихии.

Читайте также:

Не все дома: половина приморцев нарушает самоизоляцию

В Приморье выявлено ещё 53 заболевших коронавирусом

Кожемяко рассказал о поэтапной отмене ограничений

Дмитрий Шевченко

Популярное

Карнавала не будет: Илья Лагутенко закрыл «Мумий Тролль бар» навсегда

Подозрительный столб Дамокловым мечом навис над приморцами

Рубль пошел вверх всего от пары слов Набиуллиной

Движение автомобилей ограничат в центре Владивостока
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...