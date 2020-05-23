Новости
Во Владивостоке появится новая полиция
23 Май 2020, 14:15
Кожемяко обратился к мэрам с важным предупреждением
23 Май 2020, 13:45
Не все дома: половина приморцев нарушает самоизоляцию
23 Май 2020, 13:15
В Приморье выявлено ещё 53 заболевших коронавирусом
23 Май 2020, 12:45
Кожемяко рассказал о поэтапной отмене ограничений
23 Май 2020, 12:15
В жизнь дачников внесут серьёзное изменение
23 Май 2020, 11:45
Минвостокразвития открестилось от разводов дальневосточных семей
23 Май 2020, 11:15
Блокировать счета россиян будут по новым причинам
23 Май 2020, 10:45
Кожемяко обратился к мэрам с важным предупреждением
Руководитель края выразил своё беспокойство на совещании
Губернатор Приморья Олег Кожемяко предупредил глав муниципалитетов края о надвигающейся непогоде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство края.
На селекторном совещании с мэрами, глава региона поручил градоначальникам подготовиться к сильным дождям и ветру, которые ожидаются в крае в ближайшие сутки.
Согласно прогнозам синоптиков, уже завтра, в воскресенье, 24 мая в Приморье ожидаются сильные дожди. Больше всего непогода затронет Хасанский, Шкотовский и Лазовский районы, а также город Находка.
Кожемяко указал на необходимость принятие мер, которые обеспечат минимальные последствия от разгула стихии.