Кожемяко обратился к мэрам с важным предупреждением

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предупредил глав муниципалитетов края о надвигающейся непогоде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство края.

На селекторном совещании с мэрами, глава региона поручил градоначальникам подготовиться к сильным дождям и ветру, которые ожидаются в крае в ближайшие сутки.

Согласно прогнозам синоптиков, уже завтра, в воскресенье, 24 мая в Приморье ожидаются сильные дожди. Больше всего непогода затронет Хасанский, Шкотовский и Лазовский районы, а также город Находка.

Кожемяко указал на необходимость принятие мер, которые обеспечат минимальные последствия от разгула стихии.