Кожемяко обвинил «Единую Россию» в бездействии

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко накануне возглавил региональное отделение властвующей партии «Единая Россия». О том, зачем глава региона пошел на такой ответственный шаг, сообщает DEITA.RU.

По словам Кожемяко, решение возглавить региональное отделение «Единой России» — важный и ответственный шаг, на данный момент губернатор считает его единственно правильным. Олег Николаевич обозначил, что перед членами партии сегодня стоит задача — сделать Приморье процветающим регионом, в котором людям будет комфортно жить и работать, а для этого необходимо консолидировать усилия законодательной и исполнительной власти, бизнеса, общественных и политических сил, как на краевом уровне, так и на местах.

Кожемяко подчеркнул, что сегодня в приморском отделении «Единой России» "на всех уровнях есть люди, которые на протяжении многих лет бездействовали, или, прикрываясь партийными мандатами, решали за счет партийно-депутатского ресурса свои личные вопросы, мало обращая внимание на интересы и чаяния жителей Приморья". И на протяжении многих лет партия, в том числе ответственные за положение дел в крае, накапливала эти проблемы, мягко их обходя и откладывая на потом, хотя очень многое можно и нужно было сделать.

Кроме того, губернатор отметил, что был ряд вопросов, которые не решались годами, если не сказать десятилетиями. В числе таких проблем — грустная история обманутых дольщиков, дети-сироты, которые так и не получили своих положенных государством квартир. Проходят годы, а жители Находки продолжают задыхаться от угольной пыли.

«К сожалению, некоторые депутаты замалчивали данную ситуацию в силу сложившихся общих интересов», — сказал Кожемяко, добавив, что на протяжении многих лет в работе городского и муниципального транспорта царствовал черный нал, с которого кормилась верхушка руководителей автотранспортных предприятий. «Неужели этого не видели раньше те, кто представлял партию в течение многих лет?» — задается он риторическим вопросом.

Также Кожемяко рассказал, что в дальневосточной столице бездумно раздавались земельные участки, велась точечная застройка, идущая вразрез с интересами жителей города, с нарушениями проектов планировки, обезображивались памятники архитектуры. Разве этого не было видно раньше и нельзя было вовремя остановить? Несколько тысяч уродующих город киосков, незаконно поставленных на остановках и тротуарах – за ними ведь тоже кто-то стоит, в том числе представители местной или краевой власти.

Губернатор особенно отметил то, что все эти факты компрометируют партию, подрывают у населения доверие к ней, делают её бездушной и черствой к нуждам людей. И от таких партийцев, занимающих место в руководстве партии, в представительных и законодательных органах ради личной выгоды и упрочения своего положения, необходимо избавляться.

«Для решения этих назревших вопросов потребуется обновление партийных рядов, привлечение авторитетных лидеров с территорий, которых люди давно знают и уважают, а также инициативной молодежи, которая хочет видеть себя в будущем обустройстве края, которой небезразлична судьба Приморья и есть искреннее желание принести пользу региону и его людям», — уточнил глава региона.

Напомним, что ранее пост глава секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» покинула сенатор от Приморья Людмила Талабаева. Главной причиной своего ухода она назвала состояние здоровья, а также высокую нагрузку в Совете Федерации.

Михаил Светлов