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Кожемяко оценил свое «назначение в правительство»

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Олег Кожемяко развеял слухи о своем назначении в правительство

Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал слухи о своем назначении в правительство России, сообщает DEITA.RU.

В эфире программы «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» губернатор Приморского края заявил, что  было бы странно спустя год после выборов, достаточно непростых, покинуть тот край, где родился и вырос.

«Да и думаю, что вопрос о назначении и в голову даже никому не приходил, как и мне. Что касается слухов, которые периодически появляются, то наверно есть заинтересованные в этом люди, которые их запускают. Я в них не верю, не читаю. У нас ведь очень много работы, как минимум на ближайшие несколько лет. А дальше уже будут определять в первую очередь жители и Президент, то, как нам работать и что нужно делать в Приморье. Если удастся хотя бы что-то из задуманного реализовать, то это уже хорошо. Хотелось бы, конечно, оставить за время работы положительный след, чтобы в крае были изменения, которые люди видели», – заявил Олег Кожемяко.

Также губернатор Приморья затронул и тему реальных, а не мнимых назначений в правительстве России. Он отметил, что с большинством из министров знаком давно и плодотворно сотрудничал на протяжении долгого времени. По мнению Олега Кожемяко, новая команда станет драйвером для развития различных направлений политики государства.

Ранее, на стадии формирования правительства Михаила Мишустина, в мессенджеры и соцсети вбрасывалась информация о том, что, якобы, Олег Кожемяко может занять одну из серьезных должностей в новом составе кабинета министров.

Дмитрий Санников

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