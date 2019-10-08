Кожемяко отказался вернуть прямые выборы мэров

В Законодательное Собрание Приморского края поступило письмо краевой администрации о снятии с рассмотрения вопроса о возвращении прямых выборов глав городов и районов, сообщает DEITA.RU.

Прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов в Приморье не проходят уже 5 лет. Фракция КПРФ в краевом Законодательном Собрании неоднократно предлагала вернуться к всенародным выборам мэров, но единороссы большинством голосов блокировали эти инициативы.

Пока не пришли осенние непростые выборы губернатора Приморья, и пошатнувшееся доверие населения к власти было необходимо укреплять. В том числе и таким политическим ходом. Законопроект был в срочном порядке разработан и принят в первом чтении. После же победы на выборах о документе предпочли на какое-то время забыть. По официальной версии - законопроект отложен до поступления предложений и поправок, в том числе и от муниципалитетов.

Наконец, главное предложение поступило в приморский парламент исходящим письмом администрации края от 23 сентября 2019 года (имеется в распоряжении DEITA.RU) за подписью руководителя аппарата Антона Волошко. В нем краевые власти просят рассмотреть вопрос о снятии с рассмотрения Законодательным Собранием проекта закона.

Отказывается вернуть администрация края прямые выборы мэров на двух основаниях. Во-первых, теперь федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнен перечень видов муниципальных образований муниципальным округом. Сейчас в Приморье проводятся мероприятия по объединению поселений некоторых муниципальных районов и наделению вновь образованных муниципальных образований статусом муниципальных округов. Три округа уже на карте Приморья появились, готовятся публичные слушания по преобразованию еще нескольких.

А потому, как видит администрация Приморья, нужно будет заново формировать множество органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, в том числе и глав. Число избирательных кампаний увеличится, и траты из краевого бюджета возрастут.

Во-вторых, подоспели на законопроект, наконец, и отзывы из городов и районов Приморья. Главы, все как один, не хотят возвращать прямые выборы. Кто-то отделался несколькими строчками: длинное название законопроекта и вердикт «не поддерживаем». А кто-то расписал все невзгоды, которые сулит приморцам возвращение прямых выборов глав.

Первым номером идет избежание значительных финансовых затрат, необходимых для организации работы избирательных комиссий, подготовки и проведения «прямых» выборов. Вторым по популярности стала возможность контроля главы, избранного по итогам конкурса, депутатами Думы, которые его и избрали. В-третьих, главы называют то, что кандидат, отобранный конкурсной комиссией, будет более профессиональным главы, избранного населением.

Последний аргумент можно назвать спорным. Профессионализм отобранного конкурсной комиссией и избранного депутатами мэра Владивостока Олега Гуменюка уже оценил полномочный представитель Президента России по ДФО Юрий Трутнев. И остался крайне недоволен.

Рассмотреть письмо администрации края депутаты Законодательного Собрания планируют на очередном заседании комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, назначенном на 14 октября.

Дмитрий Санников