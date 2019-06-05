Стивидиры Приморья прекратят открытую перевалку угля в следующем году, об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко на встрече с министром природных ресурсов и экологии, сообщает DEITA.RU.

На встрече с главой федерального ведомства в Москве глава Приморского края пообещал, что к 2020 году открытой перевалки угля в регионе не будет. Олег Кожемяко подчеркнул, что вопросы экологической безопасности - в приоритете и контроль над исполнением поручения президента - строгий.

«Будем стремиться к тому, чтобы приморцы жили в чистом крае», – заявил Олег Кожемяко.

Министр Кобылкин, в свою очередь, отметил, что по стивидорным компаниям приняты все необходимые решения на уровне госрегулирования.

Отметим, что Приморье признано одним из самых грязных регионов России. Так, уже несколько лет жители Находки задыхаются от угольной пыли: сантиметровые слои грязи оседают на подоконниках, мебели, одежде и в легких горожан. В 2017 году они даже дозвонились президенту Путину, который поручил решить эту проблему, однако до сих пор перевалка угля становится предметом многочисленных митингов и пикетов в Приморье. А проблема масштабируется пропорционально растущим объемам перевалки: в 2018 году они составили 24,2 миллиона тонн, что на 4,3 процента больше по сравнению с 2017-м.

Напомним, что в конце 2018 года решение проблемы вроде наконец нашли: каждой стивидорной компании поручили отчислять фиксированную сумму денег от перевалки каждой тонны угля в общий фонд на благо жителей. Однако по факту деньги на улучшение экологии тратятся на обычную спонсорскую помощь – медикаменты, школьное питание и покупку спортинвентаря.

Дмитрий Шевченко