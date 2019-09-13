Кожемяко пообещал передел дорожной сфере Приморья

В дорожной отрасли края могут появиться новые игроки. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в очередной раз раскритиковал ремонт дорог Владивостока и пообещал навести порядок «дополнительными силами», сообщает DEITA.RU.



Олег Кожемяко взял за правило проверять ремонт дорог по ночам. Вполне вероятно, что такая публичная активность связана с критикой полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, пообещавшего направить ревизию к мэру Владивостока и лично проехать по дорогам столицы. А может быть ему, правда, надоели повсеместные ямы и бесконечные пробки. В этом году активные ремонтные работы начались только накануне зимы. Так вот, в очередной раз раскритиковав мэрию и подрядчиков, и за поздние сроки, и за организацию работ, губернатор пообещал навести порядок в отрасли «дополнительными силами».

В городе не хватает 1-2 крупных компаний, которые могли бы масштабно выполнять большие объемы работ, заявил он. Это значит, что компетенций существующих подрядчиков не хватает, и на рынок будут заводить новых игроков. Давно пора, скажут наши читатели, потому что сложившаяся система явно не дает нужного жителям результата – нормальных дорог. Несмотря на то, что на них ежегодно выделяются нормальные деньги. Складывается впечатление, что их специально делают некачественно, чтобы поскорее снова освоить бюджетные средства на их ремонт.

Так, DEITA.RU уже писало о том, как и почем во Владивостоке строят дороги, которых нет, где указывало, что всего в 2019 году на ремонт автомобильных дорог, не считая закупок на ликвидацию последствий выпадения осадков, ремонт разрушающихся опорных стен и ливневых канализаций на территории Владивостокского городского города, управление дорог и благоустройства заключило 35 контрактов на сумму свыше 2 млрд рублей. Экономия в результате конкурсных процедур составила всего 3%.

Ни на что не намекаем, но такой процент зачастую выявляется в случае, когда компании создают видимость конкуренции при участии в закупках. По мнению экспертов, при ориентации на рыночные цены при проведении торгов в сфере дорожного строительства, стоимость работ могла бы быть снижена на 20–30%.

Казалось бы, цель миллиардных тендеров одна: обеспечить здоровую конкуренцию, тем самым сэкономить и, наконец, подарить городу те самые безопасные и качественные дороги. Но, нельзя сказать, что именно, но что-то явно идёт не так: на бумаге один километр асфальта во всех смыслах оказывается дороже золота, а дороги как были, так и остаются головной болью автомобилистов Приморья.

Отметим, что те самые дороги стоили карьеры бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, получившему 15 лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.

Светлана Алеутская