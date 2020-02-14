Кожемяко поручил заняться "черными лесорубами" в Приморье

В Дальнегорске выявили незаконную массовую вырубку леса. Сообщениями приморцев заинтересовалось правительство края, сейчас «черных лесорубов» начала разыскивать полиция, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в краевом правительстве, Олег Кожемяко поручил соответствующему министерству проверить факт незаконных вырубок на территории памятника «Пещера Чертовы ворота» в Дальнегорске. Решение это было принято после массовых обращений о беде местных жителей.

«Недалеко от пещеры некие лица устроили дорогу, вдоль которой, предположительно с начала текущего года уже вырубили 127 кубометров дуба. Устанавливается объем незаконно срубленной древесины и размер причиненного лесам ущерба для передачи материалов по фактам незаконной рубки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», - отметили в правительстве, добавив, что служебная проверка также ждет сотрудников Кавалеровского филиала Приморского лесничества. Недалеко от памятника природы регионального значения инспекторы нашли еще одну нелегальную рубку, от рук злоумышленников пострадало почти 250 деревьев.

Напомним, ИА DEITA.RU писало о том, что граждане разместили петицию к Олегу Кожемяко на соответствующей платформе. Главу региона просили обратить внимание на данную вопиющую проблему.

Пещера «Чертовы ворота» имеет статус памятника археологии мирового значения – там нашли следы проживания людей 9 тысячелетней давности. Автор петиции рассказал о том, что на этом месте обнаружили стоянку древних людей – с мастерской, жилой постройкой, различными изделиями из камня, кости и керамики. Кроме того, там же обнаружены останки древних людей, умерших не своей смертью.